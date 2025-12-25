Li Dihokê, çiyayên asê bi rêya helîkopteran tên çandin
Navenda Nûçeyan (K24) – Di çarçoveya hewildanên parastina jîngehê de, li parêzgeha Dihokê projeya stratejîk a bi navê "Tovê Jiyanê" dest pê kir. Armanca projeyê ew e ku bi rêya helîkopteran mîlyonek "topikên tovan" li deverên çiyayî yên asê bên reşandin, da ku rûberê keskatiyê zêde bibe û daristanên herêmê nûjen bibin.
Ev proje ji aliyê Rêxistina "Zîla ya ji bo Mirovatiyê" ve bi hevkariya Rêveberiya Balafirvaniyê ya Hatûçûna Dihokê tê birêvebirin. Topikên tovan bi keda zêdetirî 500 gencên xwebexş hatine amadekirin. Her topik ji 10 heta 15 cureyên tovan pêk tê ku darên xwemalî yên wekî simaq, givîj û darçaman di nava xwe de dihewîne.
Serokê Rêxistina Zîla, Nîwar Berwarî, diyar kir ku armanca wan a sereke vejandina daristanan e û got: "Em çaverê dikin ku ji van mîlyonek topikan, nêzîkî 10 heta 15 mîlyon dar şîn bibin."
Ji ber ku gihîştina gelek lûtkeyên çiyan zehmet e, teknîka reşandina ji asman ve hat hilbijartin. Rêveberê Beşê Firokvaniyê li Dihokê, Bedirxan Weysî, ragihand ku ev plan dê di nava du hefteyan de bi dawî bibe û ev şêwaz dihêle ku tov bi awayekî berfireh û bilez bên belavkirin. Proje ji du qonaxan pêk tê û di her qonaxekê de 500 hezar topikên tovan tên avêtin.
Rêveberê Jîngeha Dihokê Dilşad Ebdulrehman ev proje bilind nirxand û destnîşan kir ku bikaranîna teknolojiyê ji bo jîngehê dê bandoreke pir erênî li herêmê bike.
Ev hewildanên jîngehparêzî di demekê de ne ku Hikûmeta Herêma Kurdistanê di kabîneya nehem de rêjeya keskatiyê ji %15 derxistiye %20an. Di vê çarçoveyê de parêzgeha Dihokê bi rêjeya %27.6 di nav parêzgehên Herêmê de di rêza yekem de ye.
Li gorî raporên navdewletî, Iraq wekî pêncemîn welatê ku herî zêde di bin bandora guherîna keşûhewayê de ye tê pênasekirin. Projeyên mîna "Tovê Jiyanê" û "Kembera Kesk a Hewlêrê" (ku armanca wê çandina 7 mîlyon daran e), pêngavên giring in ji bo rûbirûbûna van metirsiyan û avakirina paşerojeke hêniktir û kesktir.