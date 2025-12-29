Li Diyarbekirê bo hemû dibistanan betlaneya berfê hat ragihandin
Diyarbekir (K24) - Li Diyarbekirê ji ber barîna berfê, bi awayeke giştî li hemû dibistanan xwendin bo 1 rojê hat rawestandin.
Parêzgeriya Diyarbekirê ragihand ku ji ber barîna berfa zêde li tevahiya bajêr dibistanên fermî û taybet bo 1 rojê xwendin hatiye rawestandin. Bo saziyên fermî yên dewletê jî hatiye amajekirin ku fermanbarên ducanî û fermandarên astengdar jî wek bidestûr dê werin hesibandin.
Tê pêşbînkirin ku heta derengê şeve jî li Diyarbekirê befir berdewam be û li gorî rewşê jî eger pêwîst were dîtin dê betlaneya fermî were dirêjkirin.
Li Diyarbekirê, li gelek deveran ji ber barîna berfê rê hatin giritn, qezayên trafîkê rû dan û otobêsên rêwiyan di rê de man.
Şaredariya Bajarê Mezin a Diyarbekir jî bang li welatiyan kir ku heta neçar nemînin bila bi erebeyên xwe dernekevin trafîkê.