Keşnasiya Kurdistanê: Pêla berfê bidawî dibe lê sermaya dijwar dest pê dike
Navenda Nûçeyan (K24) – Rêveberiya Giştî ya Keşnasî û Erdhejzaniyê ya Herêma Kurdistanê ragihand, her çend pêla barîna berfê kêm bûbe jî, lê sermaya dijwar berdewam e û li gelek deveran pileya germê dê di bin sifrê de be.
Rêveberiya Giştî ya Keşnasî û Erdhejzaniyê ya Herêma Kurdistanê derbarê rewşa keşûhewayê ya îro 30ê Berçileyê de ragihand, li gorî pêşbîniyan, bandora pêla barîna berf û baranê ya ku Herêm girtibû kêm dibe, lê pileya germê her bi nizmî dimîne.
Keşnasiyê diyar kir, li piraniya navçe û parêzgehan pileya germê dê dakeve bin sifrê (0). Rewşa germiyê bi vî awayî hat ragihandin:
- Hewlêr: Pileya germê dê nêzîkî sifrê (0) be.
- Silêmanî, Dihok û Helebce: Germahî dê dakeve bin sifrê.
- Soran û Raperîn: Pileya germê dê heta -3 pileyî dakeve.
Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin, li deverên çiyayî sermayeke dijwartir heye û pileya germê dê dakeve bin -6 pileyî. Ev daxistina germiyê dibe sedema çêbûna qeşayê.
Rayedaran hişyarî da welatiyan ku li hemberî qeşayê baldar bin, bi taybetî li ser rêyên çiyayî ji bo parastina canê xwe tedbîrên pêwîst bigirin û di hatûçûnê de baldar bin.