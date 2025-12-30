Ferhad Etrûşî wekî Cîgirê Duyê yê Serokê Parlamentoya Iraqê hat hilbijartin
Navenda Nûçeyan (K24) - Ferhad Etrûşî bi piraniya dengan wekî Cîgirê Duyê yê Serokê Parlamentoya Iraqê hat hilbijartin.
Ferhad Etrûşî îro (Sêşem, 30.12.2025) bi piraniya dengên endamên Parlamentoya Iraqê wekî Cîgirê Duyê yê Serokê Parlamentoya Iraqê hat hilbijartin.
Dengdan bi vî rengî bû:
Ferhad Etrûşî: 178 deng
Rêbwar Kerîm: 104 deng
Ferhad Etrûşî kî ye?
Ferhad Emîn Selîm Etrûşî.
Li sala 1976ê li Dihokê hatiye ser dinyayê.
Ji sala 2010ê heta 2014ê, endamê Parlamentoya Iraqê bû.
Ji sala 2014ê heta 2020ê, Parêzgarê Dihokê bû.
Li parêzgeha Dihokê Serokê Lîsteya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) bû ji bo gera şeşê ya hilbijartinên Parlamentoya Iraqê.