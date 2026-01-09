Ehmed Şera pêwendî bi Serok Barzanî kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Sûriyeyê Ehmed Şera bi rêya telefonê peywendî bi Serok Mesûd Barzanî re kir. Di hevdîtinê de Şera destnîşan kir ku Kurd pêkhateyeke resen a Sûriyeyê ne û mafên wan dê werin garantîkirin. Serok Barzanî jî piştgiriya xwe ji bo avakirina Sûriyeyeke piralî û wekhev anî ziman.
Baregeha Barzanî belav kir, Serokê Sûriyeyê Ehmed Şera îro 9ê Çileya 2026an bi rêya telefonê peywendî bi Serok Mesûd Barzanî re kir. Di vê peywendiya telefonî de geşedanên dawî yên siyasî yên li Sûriyeyê û guhertinên li herêmê bi hûrgulî hatin gotubêjkirin.
Şera: Mafên Kurdan garantî ne
Serokê Sûriyeyê Ehmed Şera di axaftina xwe de tekez kir ku Kurd wekî pêkhateyeke resen û sereke ya gelê Sûriyeyê ne. Şera daxuyand ku dewleta Sûriyeyê pabend e ku hemû mafên niştimanî, siyasî û medenî yên Kurdan bi awayekî wekhev û bêyî cudahî li gel pêkhateyên din garantî bike. Her du aliyan bal kişand ser giringiya aramî û hevahengiya hevbeş di vê qonaxa hesas de.
Serok Barzanî piştgiriya xwe ji bo Sûriyeyeke piralî û wekhev nîşan da
Serok Mesûd Barzanî pêzanîna xwe ji bo nêrîn û helwesta Ehmed Şera nîşan da û piştgiriya xwe ji bo daxwaz û armancên Sûriyeyiyan anî ziman. Serok Barzanî diyar kir ku ew piştgirê avakirina dewletekê ne ku hemû alî û pêkhateyan di nava xwe de bihewîne û her kes tê de hevpar be.
Serok Barzanî herwiha destnîşan kir ku ji bo parastina berjewendiyên giştî û dabînkirina aştiya civakî, pêdivî bi berdewamiya şêwir û hevahengiya di navbera her du aliyan de heye.