Tom Barrack li Şamê: Şerê Helebê rawestînin û vegerin ser maseya 10’ê Adarê
Navenda Nûçeyan (K24) – Balyozê Amerîkayê Tom Barrack di hevdîtina xwe ya bi Serokê Sûriyeyê Ehmed Şera re, piştgiriya welatê xwe ji bo "qonaxa veguhêz" a Sûriyeyê ragihand.
Balyozê Amerîkayê Tom Barrack îro 10ê Çileyê li Şamê bi Serokê Sûriyeyê Ehmed Şera û Wezîrê Derve Es’ed Şeybanî re civiya. Ev hevdîtin li ser raspardeya Serokê Amerîkayê Donald Trump û Wezîrê Derve Marco Rubio hat pêkanîn.
Sûriyeyeke piralî tê avakirin
Tom Barrack diyar kir, Donald Trump vê qonaxê wekî "derfeteke zêrîn" ji bo avakirina Sûriyeyeke nû dibîne. Divê hemû pêkhateyên Sûriyeyê yên wekî Kurd, Ereb, Mesîhî, Diruzî, Elewî, Tirkmen û Aşûrî bi rûmet û rêz di saziyên desthilatdarî û ewlehiyê de cih bigirin.
Rewşa HSD’ê û Peymana Adarê
Derbarê peywendiyên bi Hêzên Sûriyeya Demokratîk (QSD) re, Barrack eşkere kir ku hikumeta Sûriyeyê pabendbûna xwe bi "Peymana Adara 2025’an" dubare kiriye. Ev peyman çarçoveya tevlîkirina hêzên HSD’ê di nava saziyên neteweyî de diyar dike; bi awayekî ku mafên Kurdan werin parastin û yekparbûna xaka Sûriyeyê xurttir bibe.
Barrack tekez kir ku Amerîkayê qurbanî û fedakariyên HSD’ê yên di şerê dijî DAÎŞ’ê de ji bîr nekiriye û ew wekî hevparên sereke yên aramiya herêmê dimînin.
Hişyariya ji bo Helebê: Vegerin ser maseyê
Balyozê Amerîkayê nîgeraniya kûr a welatê xwe derbarê geşedanên dawî yên li Helebê anî ziman û hişyarî da ku ev alozî gefê li peymanên aştiyê dixwin. Barrack bang li hemû aliyan kir ku:
- Demildest şer bidawî bikin û xwe ragirin.
- Li gorî peymanên 10’ê Adara 2025’an vegerin ser maseya diyalogê.
- Rê li ber destêwerdanên biyanî bigirin, ji ber ku tundûtûjî tenê xizmeta aliyên derve dike.