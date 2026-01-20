Davos 26 Siyasî

Bernameya ‘Mala Kurdistanê’ li Davosê

Kurdistan Mala Kurdistanê li Davosê Davos 26

Navenda Nûçeyan (K24) – Di çarçoveya 56emîn Korbenda Aborî ya Cîhanê de li Davosê, "Mala Kurdistanê" bernameya çalakiyên xwe yên ji bo çend rojên pêş aşkere kir ku tê de 5 panelên stratejîk li ser aborî û teknolojiyê cih digirin.

"Mala Kurdistanê" wekî platformeke navdewletî ya Herêma Kurdistanê, di nava du rojan de (20 û 21ê Çileyê) deriyên xwe li ber serkirde, mêvan û veberhêneran vedike, da ku nexşerêya geşepêdana Kurdistanê gotûbêj bikin.

Bernameya îro Sêşemê (20ê Çileyê):

Îro sê panelên giring lidar dikevin:

1.    Avakirina Herêma Kurdistanê: Veberhênana navxweyî; geşepêdan, astengî û derfet.

2.    Siberoja Zîrekiya Destkird (AI): Ramanên nûjen, sînemagerî û perwerdehiya ciwanan.

3.    Perwerde ji bo Karîgeriyê: Lihevanîna sîstema xwendinê û şiyanan ligel daxwazên bazara kar li Kurdistanê.

Bernameya sibe Çarşemê (21ê Çileyê):

Ji bo sibe jî du panelên din hatine amadekirin:

1.    Kurdistan ji bo Pîşesaziyê Vekirî ye: Nêrînên stratejîk û derfetên veberhênanê.

2.    Guhertina Dîjîtal û Dahênan: Nexşerêya siberoja Kurdistanê.

Mala Kurdistanê ku di bin çavdêriya Serokwezîr Mesrûr Barzanî de karên xwe dimeşîne, armanc dike ku peywendiyên aborî yên herêmê ligel kompanyayên mezin ên cîhanê xurtir bike û bala veberhênerên biyanî bikişîne ser Herêma Kurdistanê.

Tê nûkirin...

 
Kurdistan24 ,