Bernameya ‘Mala Kurdistanê’ li Davosê
Navenda Nûçeyan (K24) – Di çarçoveya 56emîn Korbenda Aborî ya Cîhanê de li Davosê, "Mala Kurdistanê" bernameya çalakiyên xwe yên ji bo çend rojên pêş aşkere kir ku tê de 5 panelên stratejîk li ser aborî û teknolojiyê cih digirin.
"Mala Kurdistanê" wekî platformeke navdewletî ya Herêma Kurdistanê, di nava du rojan de (20 û 21ê Çileyê) deriyên xwe li ber serkirde, mêvan û veberhêneran vedike, da ku nexşerêya geşepêdana Kurdistanê gotûbêj bikin.
Bernameya îro Sêşemê (20ê Çileyê):
Îro sê panelên giring lidar dikevin:
1. Avakirina Herêma Kurdistanê: Veberhênana navxweyî; geşepêdan, astengî û derfet.
2. Siberoja Zîrekiya Destkird (AI): Ramanên nûjen, sînemagerî û perwerdehiya ciwanan.
3. Perwerde ji bo Karîgeriyê: Lihevanîna sîstema xwendinê û şiyanan ligel daxwazên bazara kar li Kurdistanê.
Bernameya sibe Çarşemê (21ê Çileyê):
Ji bo sibe jî du panelên din hatine amadekirin:
1. Kurdistan ji bo Pîşesaziyê Vekirî ye: Nêrînên stratejîk û derfetên veberhênanê.
2. Guhertina Dîjîtal û Dahênan: Nexşerêya siberoja Kurdistanê.
Mala Kurdistanê ku di bin çavdêriya Serokwezîr Mesrûr Barzanî de karên xwe dimeşîne, armanc dike ku peywendiyên aborî yên herêmê ligel kompanyayên mezin ên cîhanê xurtir bike û bala veberhênerên biyanî bikişîne ser Herêma Kurdistanê.
Tê nûkirin...