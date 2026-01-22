Davos 26 Siyasî

Şahzadeyê Urdinê silav û rêzên Şah Ebdulayê Duyê gihandin Mesrûr Barzanî

Mesrûr Barzanî û El-Huseyn bin Ebdula
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Pêncşem, 22.01.2026) li Davosê bi Şahzadeyê Urdinê El-Huseyn bin Ebdula re civiya.

Di wê civînê de tekezî li ser zêdetir pêşxistina têkiliyên dostane û taybetî yên di navbera Herêma Kurdistanê û Şahnişîna Urdinê de hat kirin.

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê spasî û rêzên Herêma Kurdistanê ji bo piştgiriya berdewam a Şahnişîna Urdinê û Şah Ebdulayê Duyê diyar kirin.

Şahzadeyê Urdinê silav û rêzên Şah Ebdulayê duyê gihandin Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê û amadebûna welatê xwe bi tevahî ji bo piştgiriya Herêma Kurdistanê nîşan da.

Rewşa giştî ya Iraqê, bizavên avakirina hikûmeta nû, pêşhatên rewşa Sûriyeyê û girîngiya berdewamiya agirbestê û çareserkirina pirsgirêkan bi rêya hevfêmkirin û danûstandinan jî mijarên pareka din a wê hevdîtinên bûn.

 
