Mustafa Ozçelîk: Em li Rojavayê Kurdistanê xwedî derkevin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Giştî yê Partiya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) Mustafa Ozçelîk daxwaz kir ku ji bo parastina Rojavayê Kurdistanê nexşerêyeke hevbeş a neteweyî were amadekirin û serkirdeyên Kurd demildest bicivin.
Serokê Giştî yê PWK’ê Mustafa Ozçelîk îro Sêşemê (20.01.2026), daxuyaniyeke nivîskî weşand û bal kişand ser metirsiyên li ser Rojavayê Kurdistanê. Ozçelîk destnîşan kir ku lêxwedîderketina Rojava "wezîfeyeke sereke ya neteweyî û niştimanî ye."
Daxuyaniya Serokê Giştî yê PWK’ê:
Ji bo lêxwedîderketina Rojavayê Kurdistanê, divê demildest bi serokatîya Rêzdar Serok Mesûd Barzanî, Heyeta Temsîlî ya Konferansa Qamişloyê, Rêzdar Mazlûm Ebdî, Rêzdar Bafil Talabanî, civîneke avarte li dar bixin û bi hev re nexşerêyeke nû ya hevbeş tesbît bikin. Ji bo ku rê li ber provokasyonan bê girtin, divê li Başûr û Rojavayê Kurdistanê maseyên krîzê yên hevbeş bêne ava kirin.
Di navbera her çar perçeyên Kurdistanê û kurdên dîasporayê de divê demildest koordînasyonek bê ava kirin û helwesteke yekgirtî ya neteweyî, niştimanî bê tesbît kirin.
Divê wek gava yekem jî, bi hemû îmkan û peywendîyên navdewletî, ev êrîşên çeteyên çekdarên Rêvebirîya Şamê bêne rawestandin û di çavderîya hêzên navdewletî de agirbest bê ragihandin.
Divê hemû partî, dezgehên sivil û organîzasyonên ji her çar perçeyên Kurdistanê yên li dîasporayê li her welatî komîteyên hevbeş ava bikin û ji bo lêxwedîderketin û piştgirîya gelê me yê Rojavayê Kurdistanê bi hev re tevbigerin.
Divê hemû kurdên dîasporayê bi komîteyên hevbeş, li cîhê ku lê ne, bi rayedarên wê dewletê, bi partîyên sîyasî, dezgehên sivîl re peywendîyan deynin da ku êrîşên çeteyên çekdarên Rêvebirîya Şamê bêne rawestandin.
Divê li her cîhekî ku mimkune, çalakîyên girseyî bêne li dar xistin.
Lêxwedîderketina gelê me yê Rojavayê Kurdistanê, lêxwedîderketina îrade û biryarên Konferansa Qamişloyê, wazîfeyeke sereke ya neteweyî, niştimanî ya hemû kurdên cîhanê ye.