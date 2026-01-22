Mesrûr Barzanî sersaxî li malbata Şêx Mihemed Şakelî kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, ji ber koça dawî ya kesayetê nîştimanperwer û Wezîrê berê yê Ewqaf û Karûbarên Ayînî Şêx Mihemed Şakelî, peyameke sersaxiyê belav kir.
Serokwezîr Mesrûr Barzanî îro 22ê Çileyê di peyama xwe de xemgîniya xwe anî ziman û sersaxî da malbat û kesûkarên xwedêjêrazî Şêx Mihemed Şakelî.
Di peyama Serokwezîr de wiha hat gotin:
"Bi mixabiniyeke mezin me nûçeya koça dawî ya kesayetê nîştimanperwer ê naskirî yê Kurdistanê û Wezîrê berê yê Ewqaf û Karûbarên Ayînî yê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Şêx Mihemed Şakelî wergirt.
Ez sersaxiyê ji malbat, kesûkar û hevalên wî dixwazim re û xwe bi hevparê xema wan dizanim. Ji Xwedayê Mezin daxwaz dikim ku ruhê wî bi bihuştê şad bike û sebir û aramiyê bide her kesî."