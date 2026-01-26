ENKS: Divê şer were rawestandin û dorpêça li ser Kobanî were rakirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyeyê (ENKS) derbarê pêşhatên dawî yên leşkerî û siyasî yên li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyeyê daxuyaniyek belav kir. ENKSê di daxuyaniya xwe de piştgiriya xwe ji bo hewildanên Serok Mesûd Barzanî nîşan da û bang kir ku zimanê diyalogê bibe bingeha çareserkirina nakokiyan.
Piştgirî ji bo hewildanên Serok Barzanî
Sekreteriya Giştî ya ENKSê di daxuyaniya xwe de bal kişand ser girîngiya navbeynkariya Serok Mesûd Barzanî û ragihand: "Em piştgiriya hewildanên Cenabê Serok Mesûd Barzanî dikin, ku wekî dergehekî sereke ji bo kêmkirina rageşiyê û rawestandina şer in. Ev hewildan derfeteke rastîn in ku pêvajoya siyasî dîsa zindî bibe û zimanê dîyalogê li şûna şer bi ser bikeve."
"Pirsa Kurdî ne daxwazeke demkî ye"
Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku pirsa Kurdî li Sûriyeyê karesateke siyasî û neteweyî ye ku bi binyada dewletê ve girêdayî ye. ENKSê tekez kir ku çareseriya vê pirsê bi misogerkirina mafên destûrî û naskirina siyasî di çarçoveyeke niştimanî ya giştî de pêkan e.
5 daxwazên sereke yên ENKSê
Encûmena Niştimanî ya Kurd daxwazên xwe yên ji bo qonaxa nû bi vî rengî rêz kirin:
- Rawestandina Şer: Pêwîst e hemû çalakiyên leşkerî tavilê bisekinin û ji bo avakirina Sûriyeya nû dîyalog were destpêkirin.
- Rakirina Dorpêça Kobanî: Divê hemû dorpêç û astengiyên li ser bajarê Kobanî werin rakirin, alîkariyên mirovî bigihêjin bajêr û çûnûhatina welatiyan bê asteng be.
- Beşdariya Siyasî û Biryarnameya 13: Divê pirsa Kurdî di pêvajoya siyasî de bibe pêşeng û Kurd bi şandeke hevbeş di danûstandinan de cih bigirin. ENKSê herwiha biryarnameya hejmar 13 a serokatiya komarê wekî "pêngaveke erênî ya destpêkê" nirxand.
- Parastina Aştiya Civakî: Divê pêkhateyên civakê werin parastin û rê li ber zimanê nefretê û tundrewiyê were girtin.
- Vegera Koçberan: Vegera bi rûmet û ewle ya penaber û koçberan ji bo malên wan, wekî erkeke mirovî ya sereke hat pênasekirin.
Spasiya ji bo Dezgeha Barzaniya Xêrxwaziyê
ENKSê di daxuyaniya xwe de pesna karên mirovî yên rêxistinên navdewletî û bi taybetî Dezgeha Barzaniya Xêrxwaziyê (BCF) da, ku di alîkarîkirina koçber û lêqewimiyan de roleke mezin lîstine.
Di dawiya daxuyaniyê de, ENKSê bang li hemû hêzên niştimanî yên Sûriyeyê kir ku vê qonaxê wekî derfetekê bibînin ji bo avakirina dewleteke demokratîk, nenendendî (federal/nenasendî) û dadperwer ku mafên hemû pêkhateyan tê de parastî bin.