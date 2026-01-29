Ewropa sizayên zêdetir li ser Îranê disepîne
Navenda Nûçeyan (K24) – Yekîtiya Ewropayê (YE) di bersiva "serkutkirin û tundûtûjiya" li dijî xwepêşanderên Îranê de, paketeke nû ya Sizayan amade kir. Sizayên nû rayedarên pilebilind ên Sipaha Pasdaran jî di nav de, gelek kes û saziyan dike armanc.
Di civîna îro 29ê Çileyê ya Encûmena Wezîrên Derve yên Yekîtiya Ewropayê de li Brukselê, tê çaverêkirin ku paketa nû ya sizayan bi fermî bê pesendkirin. Wezîrê Derve yê Fransayê, Jean-Noel Barrot, derbarê mijarê de ragihand, tundûtûjiya li dijî welatiyên Îranê "bê bersiv namîne."
Hûrguliyên sizayên nû
Li gorî agahiyên hatine belavkirin, Sizayên Yekîtiya Ewropayê van xalan li xwe digire:
- Qedexeya Geştê: Ew kesên ku dikevin lîsteya Sizayan, mafê wan nîne derbasî axa welatên endamên Yekîtiya Ewropayê bibin.
- Cemidandina Samanan: Hemû saman û hesabên bankayî yên van kes û saziyan li bankayên Ewropayê têne blokkirin.
- Lîsteya Reş: Sizayên nû 21 kes û saziyan dike armanc ku di nav wan de endamên payebilind ên Sipaha Pasdaran (IRGC) jî hene, yên ku destê wan di binpêkirina mafên mirovan de heye.
Daxwazên Yekîtiya Ewropayê ji Tehranê
Wezîrê Derve yê Fransayê tekez kir ku divê Îran bi lez van gavan bavêje:
1- Azadkirina hemû girtiyên siyasî û xwepêşanderan.
2- Dawîanîna li sizayên darvekirinê.
3- Vegerandina xizmetguzariyên înternetê û azadiya ragihandinê bo welatiyan.
Aloziyên atomî û dronên bo Rûsyayê
YE û welatên Rojavayî ji bilî mijara mafên mirovan, ji ber du mijarên din jî nîgeran in: Pêşxistina bernameya atomî ya Îranê û dronan bo Rûsyayê ku di şerê Ukraynayê de tên bikaranîn. Tê pêşbînîkirin ku di demên pêş de ji ber van her du mijaran jî sizayên girantir li ser Îranê bên sepandin.
Ev gavên Yekîtiya Ewropayê di demekê de ne ku nerazîbûn û xwepêşandan li Îranê li dijî desthilatdariyê berdewam dikin û civaka navdewletî zextên xwe yên dîplomatîk û aborî li ser Tehranê zêdetir dike.