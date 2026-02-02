Serok Barzanî bi şandeyeka bilind a Çarçoveya Hevahengiyê re civiya
Navenda Nûçeyan (K24) - Baregayê Barzanî ragihandinek belav kir û tê de eşkere kir ku, Serok Mesûd Barzanî îro (Duşem, 2ê Sibata 2026ê) bi şandeyeka bilind a Çarçoveya Hevahengiyê re civiya.
Baregayê Barzanî eşkere jî kir ku, şandeya Çarçoveya Hevahengiyê ji Serokê Hevpeymaniya Avedankirin û Pêşxistinê Mihemed Şiya Sûdanî, Sekreterê Giştî yê Rêkxistina Bedirê Hadî Amirî, Serokê Hevpeymaniya Esasê Muhsin Mendelawî û Sekreterê Giştî yê Çarçoveoya Hevahengiyê Ebas Razî pêk hatibû.
Her du aliyan di wê civînê de bal kişand ser rewşa siyasî ya Iraqê, pêngavên pêvajoya siyasî, hilbijartina serokkomar û herwesa avakirina hikûmeta paşerojê ya Iraqa federal.
Serok Barzanî di derheqa mijara serokkomar de jî tekez kir ku, posta Serokkomar para Kurdan e û divê mekanîzmeka diyarkirî ji bo hilbijartina wî bê danan û çespandin, da ku her carê pêvajoya siyasî tûşî pirsgirêkan nebe û berbijarê serokkomariyê li gorî wê mekanîzmê bê hilbijartin.
Herwesa rewşa siyasî û guhertinên dawiyê yên Sûriyeyê û deverê bi giştî û hevahengiya di navbera aliyên siyasî de jî mijarên tewerekê din ê wê hevdîtinên bûn.
Her du Cîgirên Serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) Nêçîrvan Barzanî û Mesrûr Barzanî, Berpirsê Desteya Kargêrî Fazil Mîranî, Endamên Desteya Kargêrî Hoşyar Zêbarî, Mehmûd Mihemed û Sîdad Barzanî û Endamê Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) Fuad Hisên jî di wê civînê de amade bûn.