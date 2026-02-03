Siyasî

Mesrûr Barzanî û Serokwezîrê Urdinê tekezî li ser pêşxistina peywendiyan dikin

Kurdistan Mesrûr Barzanî Dubay Lûtkeya Hikûmetan Urdin

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, Îro 3ê Sibatê li perawîza Lûtkeya Cîhanî ya Hikûmetan a li Dubayê de, ligel Serokwezîrê Urdinê Cafar Hassan civiya.

Di hevdîtinê de, her du aliyan li ser rewşa giştî ya Iraqê û guhertinên dawî yên li navçeyê guftûgo kirin.

Serokwezîrê Urdinê silav û rêzên Şah Abdullahê Duyem gihandin Mesrûr Barzanî û amadehiya welatê xwe ji bo hîn bêtir xurtkirina peywendiyên duqolî di hemû waran de diyar kir.

Ji aliyê xwe ve, Serokwezîr Mesrûr Barzanî rêz û pêzanînên Herêma Kurdistanê ji bo piştgiriya berdewam a Şahnişîna Urdinê û bi taybetî ya Şah Abdullahê Duyem anî ziman.

 
