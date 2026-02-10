Mesrûr Barzanî: Li van nêzîkan xizmetên E-Psuleyê zêdetir dibin
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokwezîrê Herêma Kurdistanê ragihand ku, welatî dikarin bi rêya xizmeta E-psuleyê di çend çirkeyan de bi rêyeka parastî û bê xerciyên zêde pereyê elektrîkê bidin û li van nêzîkan xizmetkariyên wê dê zêdetir jî bibin.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Sêşem, 10ê Sibata 2026ê) li ser tora civakî ya Xê li ser ragihandina xizmetkariyên E-psuleyê nivîsî: Ez bi ragihandina xizmetkariya E-psuleyê kêfxweş im, ku platforma fermî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê ye ji bo dana pereyê psuleyan.
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê amaje jî da ku, niha welatî dikarin bi çend çirkeyan û bi rêyeka parastî û bê xerciyên zêde pereyê elektrîkê bidin.
Serokwezîr Mesrûr Barzanî herwesa got: Li van nêzîkan xizmetkariyên E-psuleyê dê zêdetir jî bibin.
خۆشحاڵبووم بە ڕاگەیاندنی خزمەتگوزاریی ئی-پسوولە کە سەکۆی فەرمیی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ پارەدانی پسوولەکان.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) February 10, 2026
ئێستا هاووڵاتییان دەتوانن بە چەند چرکەیەک و بە ڕێگەیەکی پارێزراو و بێ تێچووی زیادە پارەی کارەبا بدەن.
بەم زووانە خزمەتگوزارییەکانی ئی-پسوولە زیاتر دەبن. pic.twitter.com/cEzt5OqTPA
Bi amadebûna Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, Parêzgarê Banka Navendî ya Iraqê Elî Elaq û hejmareka mezin ji veberhêner, xwedîkar, birêvebir û nûnerên bankan, projeya E-psuleyê îro (Sêşem, 10ê Sibata 2026ê) di merasîmeka taybet de hat ragihandin.