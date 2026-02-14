Nêçîrvan Barzanî û şandeyeke Kongressa Amerîkayê civiyan
Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Nêçîrvan Barzanî di çarçoveya Konferansa Ewlekariyê ya Munihê de, îro 14ê Sibatê ligel senatorê Komarparêz Lindsey Graham û şandeyeke Kongressa Amerîkayê ya ku ji çend endaman pêk dihat, civiya.
Serokatiya Herêma Kurdistanê belav kir, di civînê de peywendiyên Amerîkayê yên ligel Iraq û Herêma Kurdistanê û pêşxistina hevkariyên dualî hatin nirxandin. Nêçîrvan Barzanî spasiya Amerîka û Kongressê kir ji bo piştgiriya wan a berdewam a di warên cuda de.
Şandeya Kongressê tekezî li ser giringiya pêgeha Herêma Kurdistanê wekî faktoreke sereke ya aramiyê li herêmê kir û piştgiriya xwe ji bo parastina qewara destûrî ya Herêma Kurdistanê û çareserkirina kêşeyên di navbera Hewlêr û Bexdayê de nîşan da.
Mijareke din a civînê, rewşa Sûriyeyê û paşeroja Kurdan a di wî welatî de bû. Her du aliyan tekezî li ser wê yekê kirin ku divê mafên Kurdan û hemû pêkhateyên din hem di rewşa niha de û hem jî di destûra bê ya Sûriyeyeke yekgirtî de, werin parastin û mîsogerkirin.
Dawî pêşhatên ewlehiyê û metrsiyên li ser vegera terorê bû. mijareke din a hevdîtinê bû.