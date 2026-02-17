Siyasî

Serok Barzanî meha Remezanê li Misilmanên Kurdistan û cîhanê pîroz dike

Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî bi germî meha Remezanê li Misilmanên Kurdistan, Iraq û cîhanê pîroz kir û got: Ez ji Xudayê mezin dixwazim ku rojî, nimêj û duayên tevan qebûl bike û ev meha pîroz xêr û bereket û aramiyê ji bo hemî aliyan bi cih bîne.

Serok Barzanî îro (Sêşem, 17ê Sibata 2026ê) bi helkefta hatina meha Remezanê peyamek belav kir.

Serok Barzanî di wê peyamê de got: Ez bi vê helkeftê pîrozbahiyê li hemî Misilmanên Kurdistan, Iraq û cîhanê dikim.

Serok Barzanî di pareka din a peyama xwe de gotin: Ez ji Xudayê mezin dixwazim ku rojî, nimêj û duayên tevan qebûl bike û ev meha pîroz xêr û bereket û aramiyê ji bo hemî aliyan bi cih bîne.

Peyama Serok Barzanî:

Bi Navê Xudayê Mezin û Dilovan

Bi helkefta hatina meha Remezanê ya pîroz, ez pîrozbahiyê li hemî Misilmanên Kurdistan, Iraq û cîhanê dikim. Ez ji Xudayê mezin dixwazim ku rojî, nimêj û duayên tevan qebûl bike û ev meha pîroz xêr û bereket û aramiyê ji bo hemî aliyan bi cih bîne.

 

Mesûd Barzanî

29ê Şabana 1447ê Koçî

17ê Sibata 2026ê Zayînî

 
 
 
Kurdistan24 ,