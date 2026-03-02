Li başûrê Bexdayê devera "Cerf el-Sexer" hat bombebarankirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Jêderekî ewlehiyê yê Iraqî ji medyayê re ragihand; berî bîskekê devera "Cerf el-Sexer" a li başûrê bajarê Bexdayê rastî êrîşeke asmanî hat.
Li gorî zanyariyên destpêkê, êrîş ji aliyê firokeyên şer ên Amerîka û Îsraîlê ve hatiye encamdan û çend binkeyên Heşda Şeibî yên li sînorê parêzgeha Babilê kirine armanc.
Heta niha aliyên peywendîdar bi fermî qebareya ziyanên canî û madî yên wê êrîşê ranegihandine, lê belê dengê teqîneke bihêz li deverê hatiye bihîstin û rewş di amadebaşiyê de ye.
Serê sibêya roja 28ê Sibata 2026an, Îsraîl û Amerîkayê bi hevbeşî êrîşî ser axa Îranê kirin û çendîn bajarên wî welatî bombebaran kirin. Heta niha ti ziyaneke madî nehatiye eşkere kirin, lê belê medyayên Îran û Îsraîlê kuştina çend berpirsên bilind ên Îranî piştrast kirin.