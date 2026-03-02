Mehmûd Ehmedînejad hat kuştin
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokkomarê berê yê Îranê Mehmûd Ehmedînejad di encama êrîşeke hevbeş a Amerîka û Îsraîlê de li Tehranê hat kuştin.
Ajansa nûçeyan a 'ILNA' ya Îranî belav kir, Mehmûd Ehmedînejad duh 1ê Adarê li cihê niştecihbûna xwe ya li devera Narmak a Tehranê, di êrîşeke hevbeş a Îsraîl û Amerîkayê de hatiye kuştin.
Mehmûd Ehmedînejad endamê Civata Diyarkirina Berjewendiyên Sîstemê ya Îranê bû û di navbera salên 2005 heta 2013an de, ji bo heşt salan wek Serokkomarê Îranê kar kiribû.
Medyayên nêzîkî Supaya Pasdaran a Îranê roja Şemiyê ragihandibûn, sê parêzvanên Ehmedînejad di dema êrîşên Amerîka û Îsraîlê de hatine kuştin.
Ajansa nûçeyan a 'Maşreq News' belav kir, kesên hatine kuştin ev in: Mehdî Muxtarî, Mistefa Ezîzî û Hesen Mescidî. Hat diyarkirin ku ev kes di êrîşa li ser nivîsgeha Mehmûd Ehmedînejad de canê xwe ji dest dane.