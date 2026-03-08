Mesrûr Barzanî Roja Cîhanî ya Jinan li hemî jinên Kurdistan û cîhanê pîroz dike
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê di peyamekê de Roja Cîhanî ya Jinan li hemî jinên Kurdistan, Iraq û cîhanê pîroz kir û ragihand: Ez piştgiriya xwe ji bo daxwaz û mafên wan ên rewa tekez dikim.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Yekşem, 8ê Adara 2026ê) bi helkefta Roja Cîhanî ya Jinan peyamek li ser hesabê xwe yê tora civakî ya Xê belav kir.
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê di peyama xwe de gotiye: Roja Cîhanî ya Jinan li hemî jinên Kurdistan, Iraq û cîhanê pîroz be.
Mesrûr Barzanî herwesa nivîsiye: Min gelek rêz ji bo xebat û têkoşîn û rola berçav a jinên Kurdistanê heye û ez piştgiriya xwe ji bo daxwaz û mafên wan ên rewa tekez dikim.
Happy International Women’s Day to all the women of Kurdistan, Iraq and the world.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) March 8, 2026
I value the struggle, perseverance, and vital role of the women of Kurdistan, and I reaffirm my support for their legitimate demands and rights.
Advancing equality is essential to our progress. pic.twitter.com/GMVIxPDX33