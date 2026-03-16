Nêçîrvan Barzanî: Pêwîst e hikûmeta federal qurbaniyên Helebceyê qerebû bike
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro 16ê Adarê di salvegera 38emîn a kîmyabarana Helebceyê de peyamek weşand û tê de hat diyarkirin: "Helebce ne tenê hewldaneke tunekirina fîzîkî ya Kurdan bû, lê di heman demê de tawaneke li dijî mirovahiyê û êrîşeke hovane li ser îradeya gelekî bû ku tenê daxwaza jiyan û azadiyê dikir."
Deqa peyama Nêçîrvan Barzanî:
Di 38mîn salvegera kîmyabarankirina Helebçeyê de, em bi rêz û rûmetê cangoriyên bêtawan ên wê karesatê bibîr tînin, ku di 16ê Adara 1988an de ji aliyê rejîma wê demê ya Iraqê ve li hember gelê Kurdistanê hate encamdan û wê herdem wekî birîneke vekirî ya niştiman bimîne. Em serê xwe li hember canê pak ê şehîdên Helebçe û tevahiya Kurdistanê ditewînin. Silavên germ ji kesûkarên wan ên serbilind û hemû cangoriyan re dişînin.
Helebce ne tenê hewldaneke tunekirina fîzîkî ya Kurdan bû, lê di heman demê de tawaneke li dijî mirovahiyê û êrîşeke hovane li ser îradeya gelekî bû ku tenê daxwaza jiyan û azadiyê dikir. Helebçe wekî şahidek zindî ya dîrokê di wîcdanê cîhanê de dimîne, da ku li ku dera cîhanê dibe bila bibe, mirovahî jê dersan bigire û rê li ber dubarebûna her cure komkujiyê bigire.
Di vê bîranînê de, tekez li ser berpirsiyariya hikûmeta federal a Iraqê li hember Helebçe û cangoriyên wê dikin. Li gorî biryara Dadgeha Bilind a Tawanan a Iraqê, ku kîmyabarankirina Helebçeyê wekî jenosîd nas kir, divê bi awayekî hêja qerebûyê cangoriyan bike, da ku dadperwerî ji bo cangoriyan pêk were. Herwiha, li Herêma Kurdistanê jî divê baştirîn xizmet û çavdêriya pêwîst ji bo mexdûrên wê tawanê bê pêşkêşkirin.
Îro ku herêm di rewşeke şer a metirsîdar re derbas dibe, li ser milê me hemûyan erka neteweyî ya giran e ku em Herêma Kurdistanê biparêzin. Di vê rewşa hestiyar de, yekîtî û yekbûn take rê ye ji bo parastina destkeftiyan û rûbirûbûna astengiyan. Em hemû deyndarê xwîna şehîdan in û baştirîn wefadarî ji bo canê wan ê pak, xebata hevpar e ji bo dûrxistina metirsiyan ji gel û axa Kurdistanê.
Tevî hemû zehmetî û astengiyan jî, em bi hêviyeke mezintir li paşerojeke baştir ji bo gelê Kurdistanê dinêrin û em piştrast in ku siberoja gelê Kurdistanê geş e. Silav li canê pak ê şehîdên Helebçe û hemû şehîdên Kurdistanê.
Nêçîrvan Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê
16/03/2026