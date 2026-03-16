12 sal in petrol di boriya Kerkûk-Ceyhanê re derbas nebûye
Navenda Nûçeyan (K24) – Beşek ji dezgehên ragihandinê û berpirsên Iraqê mijara hinartina petrola Kerkûkê bi rêya boriya Kerkûk-Ceyhanê bi şaşî fêm kirine. Rastî ew e ku Kerkûk ne xwedî xeteke tenê, lê xwedî du xetên cuda yên veguhastinê ye.
Ji bo zelalkirina ku kîjan borî ji bo hinartinê amade ye, divê cudahiya navbera her du xetan were naskirin:
1. Boriya Federal (Ya kevn û jikarketî):
Ev borî milkê hikûmeta federal a Iraqê ye û rasterast petrola Kerkûkê li devera Pêşabûrê bi boriya navdewletî ve girê dide. Lê belê, ev zêdetirî 12 salan e ku "dilopek petrol" jî tê de derbas nebûye. Ji sala 2014an ve ji ber êrîşên terorîstî yên DAIŞê, beşek mezin a vê xetê hat rûxandin. Ji ber ku borî pir kevn bûye, riziye û metirsiyên ewlehiyê hîn jî li ser in, nûjenkirin û karkirina bi vê xetê niha pêkan e.
2. Boriya Kurdistanê (Ya çalak û nûjen):
Ev borî binesaziya sereke ya Herêma Kurdistanê ye. Piştî guherînên sala 2015an û kontrolkirina kêlgehên petrolê yên Kerkûkê ji aliyê Herêma Kurdistanê ve, ev kêlgeh bi boriya Kurdistanê ve hatin girêdan. Heta wê roja ku hinartina petrolê hat rawestandin (Adara 2023an), petrola Kerkûkê bêyî ti kêşeyekê bi rêya vê xetê digihîşt bendera Ceyhanê ya Tirkiyeyê.
Tenê rêyek heye
Kerkûk xwedî du boriyan e. Ya yekem 12 sal in ji kar ketiye û niha tenê navê wê di kaxezan de maye. Lê belê xeta duyem ku bi boriya Kurdistanê ve hatî girêdan, niha "tekane rêya rewa û teknîkî" ye ku dikare petrola Kerkûkê bigihîne bazarên cîhanê.