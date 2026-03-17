CPT: Ji destpêka şer ve zêdetirî 300 êriş li ser Herêma Kurdistanê hatine kirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Tîma Kurdistana Iraqê ya Rêxistina CPT, amara êrişên grûpên çekdar ên deryasayî yên li ser Herêma Kurdistanê aşkere kir. Li gorî raporê, ji destpêka şerê Amerîka û Îranê ve (28ê Sibatê), 8 kesan jiyana xwe ji dest dane û 51 kes jî birîndar bûne.
Tîma Kurdistana Iraqê ya Rêxistina (CPT), di raporekê de diyar kir, di navbera 7 û 15ê Adarê de, grûpên çekdar 111 êriş birine ser Herêma Kurdistanê. Di encama van êrişan de 4 kesan jiyana xwe ji dest dane (şehîd bûne) û 32 kes jî birîndar bûne.
Rêxistinê bal kişand ser xaleke girîng: Her çend di hefteya duyem a şer de hejmara êrişan (111 êriş) li gorî hefteya yekem (196 êriş) kêm bûbe jî, lê hejmara qurbaniyan bi rêjeya %56.5 zêde bûye.
Dabeşbûna êrişan li ser parêzgehan
Ji destpêka şer ve hejmara êrişên li gorî parêzgehan wiha ye:
- Hewlêr: 243 êriş (Tenê hefteya dawî 81 êriş).
- Silêmanî: 56 êriş (Tenê hefteya dawî 30 êriş).
- Dihok: 5 êriş.
- Helebce: 3 êriş.
Cureyên çekên hatine bikaranîn
Di nava 111 êrişên hefteya borî de:
- 76 êriş bi dronên xwekuj hatine kirin.
- 24 êriş bi mûşekan hatine kirin.
- 10 êriş bi topbaranê hatine kirin.
- 1 êriş jî bi teqekirinê bûye.
Armancên êrişan: Ji konsulxaneyan heta malên sivîlan
Li gorî CPTê, armancê grûpên çekdar wiha bûn:
- Navendên Amerîkayê: Konsulxane û saziyên Amerîkayê li Herêma Kurdistanê 97 caran hatine armanckirin.
- Saziyên din: Baregehên Pêşmerge, navçeyên niştecihbûnê yên sivîlan, Konsulxaneya Îmaratê, kêlgehên petrolê û cihên giştî, 124 caran hatine armanckirin.
Zirarên madî û bangawaziya CPTê
Ji bilî zirarên canî, êrişan zirarên mezin gihandine malên welatiyan, hotele, kêlgehên petrolê û saziyên hikûmetê. Tenê di hefteya borî de 21 malên sivîlan di encama êrişan de an jî ji ber perçeyên dron û mûşekan zirar dîtine.
Di dawiya raporê de, Tîma Kurdistanê ya CPTê nîgeraniya xwe derbarê dirêjbûna vî şerî de anî ziman û bi tundî armanckirina sivîlan û binesaziya sivîl ji aliyê aliyên şerker ve şermezar kir.