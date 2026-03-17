CPT: Ji destpêka şer ve zêdetirî 300 êriş li ser Herêma Kurdistanê hatine kirin

Navenda Nûçeyan (K24) – Tîma Kurdistana Iraqê ya Rêxistina CPT, amara êrişên grûpên çekdar ên deryasayî yên li ser Herêma Kurdistanê aşkere kir. Li gorî raporê, ji destpêka şerê Amerîka û Îranê ve (28ê Sibatê), 8 kesan jiyana xwe ji dest dane û 51 kes jî birîndar bûne.

Tîma Kurdistana Iraqê ya Rêxistina (CPT), di raporekê de diyar kir, di navbera 7 û 15ê Adarê de, grûpên çekdar 111 êriş birine ser Herêma Kurdistanê. Di encama van êrişan de 4 kesan jiyana xwe ji dest dane (şehîd bûne) û 32 kes jî birîndar bûne.

Rêxistinê bal kişand ser xaleke girîng: Her çend di hefteya duyem a şer de hejmara êrişan (111 êriş) li gorî hefteya yekem (196 êriş) kêm bûbe jî, lê hejmara qurbaniyan bi rêjeya %56.5 zêde bûye.

Dabeşbûna êrişan li ser parêzgehan

Ji destpêka şer ve hejmara êrişên li gorî parêzgehan wiha ye:

- Hewlêr: 243 êriş (Tenê hefteya dawî 81 êriş).

- Silêmanî: 56 êriş (Tenê hefteya dawî 30 êriş).

- Dihok: 5 êriş.

- Helebce: 3 êriş.

Cureyên çekên hatine bikaranîn

Di nava 111 êrişên hefteya borî de:

- 76 êriş bi dronên xwekuj hatine kirin.

- 24 êriş bi mûşekan hatine kirin.

- 10 êriş bi topbaranê hatine kirin.

- 1 êriş jî bi teqekirinê bûye.

Armancên êrişan: Ji konsulxaneyan heta malên sivîlan

Li gorî CPTê, armancê grûpên çekdar wiha bûn:

- Navendên Amerîkayê: Konsulxane û saziyên Amerîkayê li Herêma Kurdistanê 97 caran hatine armanckirin.

- Saziyên din: Baregehên Pêşmerge, navçeyên niştecihbûnê yên sivîlan, Konsulxaneya Îmaratê, kêlgehên petrolê û cihên giştî, 124 caran hatine armanckirin.

Zirarên madî û bangawaziya CPTê

Ji bilî zirarên canî, êrişan zirarên mezin gihandine malên welatiyan, hotele, kêlgehên petrolê û saziyên hikûmetê. Tenê di hefteya borî de 21 malên sivîlan di encama êrişan de an jî ji ber perçeyên dron û mûşekan zirar dîtine.

Di dawiya raporê de, Tîma Kurdistanê ya CPTê nîgeraniya xwe derbarê dirêjbûna vî şerî de anî ziman û bi tundî armanckirina sivîlan û binesaziya sivîl ji aliyê aliyên şerker ve şermezar kir.

 
 
Kurdistan24 ,