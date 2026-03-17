Mesrûr Barzanî: Hikûmeta Federal ji bo rawestandina êrişan berpirs e
Navenda Nûçeyan (K24) – Komîteya Ewlehiyê û Krîzan a Herêma Kurdistanê îro (Sêşem, 17ê Adara 2026ê) bi serperiştiya Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li bajarê Hewlêrê civiya.
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê piştî temambûna wê civînê konferanseke rojnamevanî li ser alozî û pêşveçûnên vê dawiyê yên deverê li dar xist û behsa rewşa ewlehiyê ya deverê û êrişên li ser Herêma Kurdistanê kir.
Mesrûr Barzanî di peyama xwe de tekezî li ser yekrêzî û hevxemiyê kir û got: Em xelkê Kurdistanê piştrast dikin ku man û mirina me dê bi hev re be û her tiştekê pêdivî be, em dê ji Kurdistanê re bikin.
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê herwesa bal kişand ser êrişên bi mûşek û dronan ên ku vê dawiyê li ser Herêma Kurdistanê zêde bûne û ragihand: Tu hincet ji bo wan êrîşan nînin û kesên ku êrîşan dikin mûçexuerên hikûmeta federal in. Ron jî kir: Hikûmeta Federal ji bo rawestandina wan êrişan berpirs e.
Mesrûr Barzanî eşkere jî kir ku, hêzên ewlehiyê yên Kurdistanê bi berpirsiyarî tevgeriyane û spasiya hêzên hevpeymanan jî kir ku rêyê li ber wan êrîşan digire.
Mesrûr Barzanî di pareke din a axaftina xwe de li ser mijara petrolê got ku, ew alîgirên hinardekirina petrolê ne û pêdivî nake ku tu kesek mizayedeyan bi vê mijarê bike, ji ber ku Herêma Kurdistanê rê li ber hinardekirina petrola Iraqê negirtiye. Herwesa got: Êrîş sedema sereke ya kêmbûna berhemê petrol û gazê li Herêma Kurdistanê ne.
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê di pareke din a axaftina xwe de bang li aliyên siyasî kir ku, berjewendiyên gelê Kurdistanê li ber çavan werbigirin. Piştrastî jî da ku, tûşî pirsgirêkên xwarinê nabin.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê li ser bicihanîna sîstema ASÎKUDAyê jî tekez kir: Me rê li ber bicihanîna sîstema ASÎKUDAyê negirtiye û me razîbûna xwe li bicîhanîna wê diyar kiriye, lê divê mekanîzma bicihanîna wê bi rêya Herêma Kurdistanê be, vê yekê jî dem divê.
