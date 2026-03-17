Di civîna hêzên çekdar ên Iraqê de parastina jêrxaneya aborî hat tekezkirin
Navenda Nûçeyan (K24) - Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar û Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sûdanî serperiştiya civîneke berpirsên ewlehiyê yên leşkerî û hewalgirî ji bo çavdêriya pêşveçûnên ewlehiyê yên navxwe û derveyî Iraqê kir.
Nivîsîngeha Ragihandinê ya Serokwezîrê Iraqê îro (Sêşem, 17ê Adara 2026ê) belav kir ku, ew civîn girêdayî rewşa ewlehî û leşkerî bû, tevî amadekirina hemî hêzên çekdar û dezgehên ewlehiyê, da ku erkên xwe yên neteweyî û qanûnî pêxemetî parastina ewlehiyê û dezgehên giştî, xasma jî jêrxaneya aborî ya Iraqê, bi cih bînin.
Di wê civînê de, êrîşên li ser Heşda Şeibî jî hatin şermezarkirin, ku hejmareke serkirde û çekdaran tê de hatiye kuştin. Tekez jî hat kirin ku, armanckirina balyozxane û nûnerên navneteweyî karekî tawankarî ye û dê bibe sedema têkdana tenahiya Iraqê.
Ev jî di demekê de ye ku, ji dema destpêkirina şerê Amerîka û Îsraîlê li dijî Îranê heta niha balyozxane û konsulxaneyên Amerîkayê li Bexda û Hewlêrê gelek caran rastî êrîşan hatine. Tenê li asmanê Hewlêrê, ji hêla pergala berevaniya asmanî ya Hevpeymanan ve zêdetir ji 200 dronan hatine teqandin.
Îsraîl û Amerîkayê li serê sibeha roja Şemiyê, 28ê Sibata 2026ê, bi hev re êrîşî Îranê kir û gelek bajarên wî welatî bombebaran kirin, û di encamê de Rêberê Bilind ê Komara Îslamî ya Îranê Elî Xamineyî û gelek serkirdeyên bilind ên Îranê hatin kuştin.
Di bersiva wê êrîşê de, Îranê jî êrîşî welatê Îsraîlê û cih û bingehên Amerîkayê li çend welatên deverê kir û heta niha jî êrîşên her du aliyan berdewam in û hejmara kuştî û birîndaran û zirarên madî ber bi zêdebûnê ve ye.
Herêma Kurdistanê jî, û bi taybetî jî bajarê Hewlêrê, di vê çarçoveyê de çend caran keftiye ber êrîşên bi mûşek û dronan, lê piraniya êrîşên asmanî yên Îranê ji aliyê sîstema berevaniya asmanî ve li Herêma Kurdistanê hatine şikandin.
Êrîşên Îranê bûne sedema gelek nerazîbûnên herêmî û navneteweyî û welat bang li Tehranê dikin ku, êrîşên xwe yên herêmî rawestîne ji ber ku jiyana sivîlan xistiye xeterê û jêrxaneya sivîl a welatên Kendavî dike armanc.