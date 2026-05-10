Hewlêr: Di çarçova projeya Kembera Kesk de 700 hezar dar hatin çandin
Navenda Nûçeyan (K24) – Rêveberiya Giştî ya Çandiniyê ya Hewlêrê ragihand, projeya stratejîk a "Kember Kesk" bi serkeftî didome û di qonaxa yekem de nêzîkî 700 hezar dar hatine çandin.
Rêveberê Giştî yê Çandiniyê yê Hewlêrê Hêmin Seyîd Murad îro 10ê Gulanê derbarê pêşveçûnên projeya çandina 7 mîlyon daran de ji Kurdistan24ê re got: "Heta niha nêzîkî 700 hezar dar hatine çandin ku piraniya wan darên zeytûnan in."
Rêveberê Çandiniyê bal kişand ser girîngiya vê projeyê û destnîşan kir ku ev pêngav dê di du aliyan de sûdê bigihîne herêmê:
- Aliyê Aborî: Berhemanîna zeytûnan ji bo xwarinê û hilberandina zeytê zeytûnê.
- Aliyê Jîngehî: Ev kembera kesk dê wekî fîlterekê ji bo paqijkirina bayê bajarê Hewlêrê be û bandoreke erênî li ser keşûhewayê bike.
Hêmin Seyîd Murad her wiha aşkere kir, ev proje bi hevahengiya ligel Desteya Jîngehê tê meşandin û cihên çandina daran li gorî pêdiviyên jîngehî yên herêmê, bi hûrî hatine destnîşankirin.
Derfetên kar ji bo ciwanan
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, di 30ê Cotmeha 2025an de bi çandina yekem darê, destpêkirina vê projeyê ragihandibû. Mesrûr Barzanî di gotara xwe ya wê demê de destnîşan kiribû ku ev proje dê derfetên kar ji bo gelek ciwanan peyda bike û ciwanên di vê projeyê de bixebitin, dê perwerdehiya profesyonel bibînin, da ku bi awayekî zanistî xizmeta kembera kesk bikin.
Taybetmendiyên Projeya "Kembera Kesk"
Ev proje yek ji projeyên stratejîk ên Kabîneya Nehem a Hikûmeta Herêma Kurdistanê ye. Taybetmendiyên wê yên teknîkî wiha ne:
- Dirêjahî: 83 kîlometre (bi şêweyê xelek li dora Hewlêrê).
- Firehî: 2 kîlometre.
- Parvekirin: Ji 8 herêman pêk tê.
- Rûberê Qonaxa Yekem: 13 hezar donim.
Tê çaverêkirin ku bi temambûna vê projeyê, Hewlêr bibe xwediyê yek ji mezintirîn kemberên kesk li ser asta Iraq û navçeyê, ku ev yek dê hem rûyê geştiyarî yê bajêr geştir bike û hem jî bibe çavkaniyek girîng a bazirganî ji bo sektora taybet.