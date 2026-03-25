Nêçîrvan Barzanî: Berpirsên Îranê gotin ku bi şaşî êrîşî Pêşmerge kirine
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ragihand, berpirsên Îranê li xwe mikur hatine ku êrîşa li ser Hêzên Pêşmerge "bi şaşî" hatiye kirin. Nêçîrvan Barzanî herwiha tekez kir ku Herêma Kurdistanê nabe beşek ji vî şerî.
Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro 25ê Adarê li Soranê beşdarî merasîma sersaxiyê ya wan 6 Pêşmergeyan bû ku di êrîşa mûşekî ya Îranê de şehîd bûbûn.
Nêçîrvan Barzanî di daxuyaniyeke rojnamevanî de êrîşa mûşekî ya balîstîk bi tundî şermezar kir û aşkere kir, wan ligel berpirsên Komara Îslamî ya Îranê derbarê bûyerê de gotûbêj kirine. Nêçîrvan Barzanî got: "Îran li ser vê êrîşê lêkolînê dike û qebûl kiriye ku bi şaşî êrîşî baregehên Pêşmerge kiriye. Niha em li benda bersiva dawî ya Îranê ne."
Serokê Herêma Kurdistanê helwesta Hewlêrê ya derbarê aloziyên herêmî de careke din tekez kir: "Herêma Kurdistanê her dem faktora aramî û îstîkrarê ye. Em ti carî nabin metirsî li ser welatên cîran û bi ti awayî nabin beşek ji vî şerî."
Nêçîrvan Barzanî peyamek arasteyî Hikûmeta Federal a Iraqê jî kir û daxwaz kir ku berpirsiyariyên xwe bi cih bîne û got: "Pêwîst e hikûmeta Iraqê wekî welatekî xwedî serwerî tevbigere, daku sînorekî ji bo van destdirêjiyan were danîn."
Serokê Herêma Kurdistanê herwiha hişyarî da ku berdewamiya vê rewşê metirsîdar e û daxwaz kir ku êrîşên "komên ji yasayê derketî" werin rawestandin, daku aramiya Iraq û Herêma Kurdistanê were parastin.
Duh 24ê Adarê danê sibê, Îranê bi 6 mûşekên balîstîk êrîşî baregehên Firqeya 7an û Firqeya 5an ên Pêşmerge li sînorê Soranê kir û di encama vê êrîşê de 6 Pêşmerge şehîd bûn û 30 Pêşmergeyên din jî birîndar bûn.