Sam Darmu êrîşa Îranê ya li ser hêzên Pêşmerge şermezar dike
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Saziya Aşûriyan a ji bo Dadperweriyê di peyamekê de ji bo Serokwezîr Mesrûr Barzanî, êrîşa Îranê ya li ser çeperên Pêşmerge wekî "çalakiyeke tirsonekane" binav kir û sersaxî ji gelê Kurdistanê re xwast.
Serokê Saziya Aşûriyan a ji bo Dadperweriyê Sam Darmu îro 26ê Adarê peyameke fermî ji Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî re şand. Darmu di peyama xwe de bi tundî êrîşa Komara Îslamî ya Îranê ya li ser baregehên Hêza Pêşmerge li qezaya Soranê şermezar kir.
Sam Darmu di peyama xwe de diyar kir, di encama vê êrîşa tirsonekane de 6 Pêşmerge şehîd bûne û 30 Pêşmergeyên din jî birîndar bûne. Darmu destnîşan kir, "Hêzên Pêşmerge parêzvanên aştî û geşepêdana Herêma Kurdistanê ne."
Serokê Saziya Aşûriyan ligel şermezarkirina êrîşê, hevxemiya xwe ya kûr ji bo Serokwezîr Mesrûr Barzanî, gelê Kurdistanê û malbatên şehîdan nîşan da. Herwiha daxwaza başbûna lezgîn ji bo birîndaran kir.
Ev peyama piştgiriyê di demekê de tê ku Herêma Kurdistanê ji ber alozî û şerê navbera Îran, Îsraîl û Amerîkayê ketiye bin bandora girjiyan. Di demên dawî de, Herêma Kurdistanê bi berdewamî ji aliyê komên çekdar ên derveyî qanûnê û herî dawî jî bi awayekî rasterast ji aliyê Supaya Pasdarên a Îranê ve rastî êrîşên mûşekî û dronî tê.
Saziya Aşûriyan a ji bo Dadperweriyê bi vê peyamê careke din piştgiriya xwe ji bo qanûnîbûn û aramiya Herêma Kurdistanê nîşan da.