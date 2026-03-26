Mesrûr Barzanî: Şehîdên me her tim di dilê gelê Kurdistanê de zindî ne
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ji ber koça dawî ya Pêşmergeyê her du şoreşên Îlon û Gulanê û hilgirê Mîdala Barzaniyê Nemir, Sabrî Hafzullah Nêrweyî, peyameke sersaxiyê belav kir.
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 26ê Adarê di peyamekê de sersaxî ji malbata Pêşmergeyê dêrîn Sabrî Hafzullah Nêrweyî re xwest.
Di peyama Serokwezîr Mesrûr Barzanî de hat gotin:
"Ji bo koça dawî ya Pêşmergeyê her du şoreşên Îlon û Gulanê û hilgirê Mîdala Barzaniyê Nemir, Sabrî Hafzullah Nêrweyî, behî û sersaxiyê li malbata wan a birêz dikin û xwe wek hevparê xema wan dibînim."
Serokwezîr di berdewamiya peyama xwe de got: "Xwedayê mezin canê wî bi bihiştê şad bike û sebir û hedarê bide malbat, kesûkar, dost û hevalên wî."