PDKT êrîşa li ser mala Serokê Herêma Kurdistanê şermezar dike
Navenda Nûçeyan (K24) - Partiya Demokrata Kurdistanê-Tirkiya (PDKT) di daxuyaniyekê de êrîşên li ser Herêma Kurdistanê bi giştî û êrîşa li ser mala Serokê Herêma Kurdistanê li bajarê Dihokê bi taybetî şermezar kirin.
Serokê Giştî yê Partiya Demokrata Kurdistanê-Tirkiya (PDKT) Mehmet Emin KARDAŞ îro (Yekşem, 29ê Adara 2026ê) daxuyaniyek li ser êrîşên li ser Herêma Kurdistanê bi giştî û êrîşa li ser mala Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li bajarê Dihokê bi taybetî belav kir.
Serokê Giştî yê PDKTê di daxuyaniya xwe de ragihand, “Em PDKT her êrîşên li ser xaka kurdistanê û êrîşa mûşekên li ser mala Serokê Herema Kurdistanê BERÊZ Neçîrvan Barzanî hatin kirin bi tûndî şermezar dikin.”
Mehmet Emin KARDAŞ her di wê peyamê de got, “Ev êrîş hemû tirsa dewletbûyina Kurdistanê ye ku ketiye dilê dagirkeran. Zû yan dereng dê dagirkar vê xewnê bibinin.”
Peyama Serokê Giştî yê PDKTê
Em PDKT her êrîşên li ser xaka kurdistanê û êrîşa mûşekên li ser mala Serokê Herema Kurdistanê BERÊZ Neçîrvan Barzanî hatin kirin bi tûndî şermezar dikin. Ev êrîş hemû tirsa dewletbûyina Kurdistanê ye ku ketiye dilê dagirkeran. Zû yan dereng dê dagirkar vê xewnê bibinin.
BİJÎ KURDİSTAN
Serokê Giştî yê
PARTİYA DEMOKRATA KURDİSTANÊ TİRKİYA
Mehmet Emin KARDAŞ