PWK êrîşa li ser mala Serokê Herêma Kurdistanê şermezar dike
Navenda Nûçeyan (K24) - Buroya Çapemenîyê ya Partîya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) di peyamekê de êrîşa li ser mala Serokê Herêma Kurdistanê şermezar kir.
Buroya Çapemenîyê ya Partîya Welatparêzên Kurdistanê (PWK) îro (Yekşem, 29ê Adara 2026ê) peyamek li ser êrîşa li ser mala Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî şermezar kir.
Peyama Buroya Çapemenîyê ya Partîya Welatparêzên Kurdistanê (PWK):
Hate ragehandin ku bi dronan êrîşek li ser mala Serokê Herêma Kurdistanê Rêzdar Nêçîrvan Barzanî ya li Duhokê hatîye kirin.
Ev êrîş, li dijî îradeya meşrû ya Herêma Federe ya Kurdistanê û li dijî gelê Başûrê Kurdistanê hatîye kirin.
Piştî êrîşa Dewleta Îranê ya dagirker û terorîst ku êrîşî Pêşmergeyên Kurdistanê kiribû û di encama vê êrîşê de 6 Pêşmerge şehîd bûbûn û 30 Pêşmerge jî birîndar bibûn; vê carê jî êrîşa li ser mala Serokê Herêma Kurdistanê Rêzdar Nêçîrvan Barzanî ya li Duhokê, nîşaneya bêtehamulîya li hemberî Herêma Federe ya Kurdistanê ye, nîşaneya dijminatîya miletê Kurd e.
Em êrîşa li ser mala Serokê Herêma Kurdistanê Rêzdar Nêçîrvan Barzanî ya li Duhokê, êrîşên Dewleta Îranê û komên terorîst ên ser bi wê ve yên li Iraqê û hemû êrîşên hêzên dijminên Kurdistanê yên li ser Başûrê Kurdistanê şermezar dikîn.
Em bang li Neteweyên Yekbûyî û Hikûmeta Bexdayê dikîn ku ji bo rawestandina êrîşên li ser Başûrê Kurdistanê helwesteke bibandor nîşan bidin.
Tu êrîş û hêz dê nikaribin rê li ber meşa azadî û serxwebûna Herêma Federe ya Kurdistanê bigirin, ku ev herêm destkeftîya dîrokî û neteweyî ya gelê me yê Başûrê Kurdistanê û hemû Kurdên cîhanê ye.
28.03.2026
Buroya Çapemenîyê ya Partîya Welatparêzên Kurdistanê (PWK)