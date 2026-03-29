Li Rojavayê Kurdistanê êrîşên li ser Herêma Kurdistanê hatin şermezarkirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Li bajarên Tirbesipî û Kobanê, bi beşdariya çînên cuda yên civakê, êrîşên li ser Herêma Kurdistanê û Hêzên Pêşmerge bi tundî hatin şermezar kirin.
Li her du bajarên Rojavayê Kurdistanê, Tirbesipî û Kobanê, bi armanca piştgiriya Herêma Kurdistanê û şermezarkirina êrîşên mûşekî û dronî, îro 29ê Adarê meş û çalakiyên girseyî hatin lidarxistin.
Li ser banga çalakvanên navçeya Tirbespiyê, meşeke berfireh bi beşdariya partiyên siyasî, rêxistinên ciwan û jinan, herwiha bi amadebûna Encumena Xwecihî ya ENKSê hat lidarxistin. Beşdaran di kolanên bajêr de meşiyan û bi dirûşmên xwe "êrîşên berberî" ên li ser sembolên neteweyî, Hêzên Pêşmerge û binesaziya Herêma Kurdistanê şermezar kirin.
Beşdarên meşê banga yekîtiya neteweyî kirin û tekez kirin ku di van şert û mercên dijwar de, ew bi hemû şiyana xwe li gel Herêma Kurdistanê ne.
Li Kobanê çalakiya ciwanan
Herwiha li bajarê Kobanê jî komek ciwanên Kurd ji bo piştgiriya Herêma Kurdistanê li hev civiyan. Ciwanan di çalakiya xwe de êrîşên komên çekdar ên deryasayî ku aramî û ewlehiya Herêma Kurdistanê dikin armanc, bi tundî şermezar kirin û daxwaz kirin ku dawî li van destdirêjiyan were anîn.