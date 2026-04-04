Li Tirkiyeyê bihayê elektrîk û gaza sirûştî sedî 25 zêde bû
Navenda Nûçeyan (K24) – Desteya Rêkxistina Bazara Enerjiyê (EPDK) û saziya BOTAŞê ragihand, li Tirkiyeyê bihayê elektrîk û gaza sirûştî hatine zêdekirin. Ev biryar ji 4ê Nîsana 2026an pê ve dikeve warê cibicîkirinê.
EPDKê di daxuyaniya xwe de aşkere kir, ji ber zêdebûna lêçûnên hilberîn û belavkirinê, wan bihayê elektrîkê ji bo komên cuda yên aboneyan zêde kiriye. Li gorî bihayê nû:
- Aboneyên malan (niştecih): %25 hat zêdekirin.
- Sektora xizmetguzariyê (voltaja nizm): %17,5 hat zêdekirin.
- Aboneyên pîşesaziyê (voltaja navîn): %5,8 hat zêdekirin.
- Çalakiyên çandiniyê (çandinî): %24,8 hat zêdekirin.
Bi vê zêdebûnê re, aboneyekî malê ku mehane 100 kWh elektrîk bixebitîne, êdî dê di fatûreya xwe de 323,8 lîre bide.
Zêdebûna gaza sirûştî jî di asta %25 de ye
Li aliyê din, saziya BOTAŞê jî bihayên nû yên gaza sirûştî li ser malpera xwe ya fermî weşandin. Li gorî agahiyan:
- Bihayê gaza siruştî ji bo malan %25 zêde bû.
- Ji bo pîşesaziyê %18,61 zêde bû.
- Ji bo santralên hilberîna elektrîkê %19,42 zêde bû.
Ev zêdebûnên giran ku di her du çavkaniyên enerjiyê de di heman demê de hatine kirin, li Tirkiyeyê bû sedema fikarên nû yên krîza aborî û enflasyonê. Biryar ji îro 4ê Nîsanê pê ve di fatûreyên welatiyan de dê were nîşandan.