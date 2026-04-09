Nêçîrvan Barzanî: Pêdivî ye hevahengiya hêzên hevpeymanan û Pêşmergeyan berdewam be
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Herêma Kurdistanê û Fermandarê Giştî yê Hêzên Hevpeymanan li Iraq û Sûriyeyê tekez li ser girîngiya berdewamiya hevahengiya di navbera Pêşmergeyan, artêşa Iraqê û hêzên Hevpeymanan de kir.
Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro (Pêncşem, 09ê Nîsana 2026ê) pêşwazî li Fermandarê Giştî yê Hêzên Hevpeymanan li Iraq û Sûriyeyê General Kevin Lambert kir.
Li gorî ragihandina Serokatiya Herêma Kurdistanê, her du aliyan di civînekê de bal kişand ser pêşhatên dawiyê yên ewlehiy yên deverê.
Nêçîrvan Barzanî û General Kevin Lambert herwesa tekez li ser girîngiya berdewamiya hevahengî û hevkarîya di navbera Pêşmergeyan, artêş û hêzên ewlehiyê yên Iraqê ligel hêzên Hevpeymanan kir, bi taybetî di vê qonaxa hesas a deverê de ji bo parastina tenahiyê û rûbirûbûna qebxwaziyan.
Xeteriyên terorê, rûbirûbûna gefên DAIŞê û bandor û encamên şer li ser Iraq û deverê, ligel çend mijarên din ên ji bo her du aliyan girîng jî mijarên tewerekî din ê civîna di navbera Nêçîrvan Barzanî û General Kevin Lambert de bûn.