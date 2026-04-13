Yekemîn Festîvala Fîlman a Kurdî li Birminghamê tê lidarxistin
Navenda Nûçeyan (K24) – Li bajarê Birmingham ê Brîtanyayê, bi beşdariya 350 fîlman û dabeşkirina 8 xelatan, yekemîn Festîvala Fîlmên Kurdî tê lidarxistin.
Amadekariyên ji bo "Yekemîn Festîvala Fîlmên Kurdî ya Birminghamê" bidawî bûn. Organîzator û hunermend Daro Ezîz derbarê hûrgiliyên festîvalê de ji Kurdistan24ê re axivî û da zanîn, ev festîval dê bibe platformeke giring ji bo sînema û çanda Kurdî.
Daro Ezîz destnîşan kir, ev festîval ji aliyê komek hunermend, fîlmçêker û çalakvanên Kurd ve hatiye amadekirin. Ezîz got: "Armanca me ya serekî piştgirî û handana fîlmçêkerên Kurd e. Em dixwazin çanda Kurdî bi cîhanê bidin naskirin û platformekê ava bikin, daku hunermend û temaşevan werin cem hev."
Di festîvalê de dê fîlmên kurt û dirêj ên ji her çar parçeyên Kurdistanê û diyasporayê werin nîşandan. Mijarên fîlman giranî didin ser jiyana Kurdewarî, nasname, dîrok û pirsên civakî. Herwiha di çarçoveya festîvalê de dê civîn û gotûbêjên taybet li gel sînemakar û pisporên vî babetî werin lidarxistin.
Daro Ezîz bal kişand ser keda xwebexşan û got: "Tiştê ku herî zêde min kêfxweş dike, ew ruhê xwebexşî û dilsoziya sînemakarên biezmûn e. Em wekî derwêşan şev û roj dixebitin, daku festîvaleke bêmînak pêşkêş bikin."
Yekemîn Festîvala Fîlmên Kurdî ya Birminghamê dê di 28’ê Gulana 2026’an de dest pê bike û 4 rojan berdewam bike. Di festîvalê de ku 350 fîlm beşdar in, dê di 8 beşan de xelat werin dabeşkirin.