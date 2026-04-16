Nêçîrvan Barzanî: Geliyê Xoşnawetî navenda welatparêzî û piştgiriya şoreş û Pêşmerge bû
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro 16ê Nîsanê, bi boneya 39emîn salvegera kîmyabarankirina Balîsan û Şêx Wesanan peyamek weşand û ragihand; "Ew tawana mezin a sala 1987an, ku ji aliyê rejîma berê ya Iraqê ve hatibû kirin, destpêka zincîreke tawanên hovane yên kîmyabarankirina li ser xelkê sivîl, ax û xwezaya xweşik a Kurdistanê bû."
Peyama Serokê Herêma Kurdistanê:
Îro em 39emîn salvegera tawana kîmyabarankirina Balîsan, Şêx Wasanan û Geliyê Xoşnawetiyê bibîr tînin. Ew tawana mezin a sala 1987an, ku ji aliyê rejîma berê ya Iraqê ve hatibû kirin, destpêka zincîreke tawanên hovane yên kîmyabarankirina li ser xelkê sivîl, ax û xwezaya xweşik a Kurdistanê bû.
Di vê bîranîna bi êş de, em serê xwe li hember giyanên pak ên şehîdên nemir ditewînin û silavan ji kesûkarên wan ên serbilind û ji qurbanî û ziyanberketiyên vê karesatê re dişînin.
Balîsan, Şêx Wasanan û tevahiya Geliyê Xoşnawetiyê, her dem navendên welatparêzî û piştgiriya şoreş û Pêşmerge bûn, loma bûn armanca wê êrîşa reş, lê gelê Kurdistanê bi berxwedanî li ser lingan ma û tawankar ji navçûn.
Silav û rûmet ji bo giyanên pak ên şehîdên Xoşnawetiyê û tevahiya şehîdên Kurdistanê.
Nêçîrvan Barzanî
Serokê Herêma Kurdistanê
16.04.2026