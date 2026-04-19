Amedspor bi 10 yarîzanan li hember Bandirmayê winda kir û daket rêza 3yem
Navenda Nûçeyan (K24) – Amedsporê di hefteya 36emîn a Lîga Yekem a TFFê de, li qada derve bi encama (2 – 0) bi Bandirmasporê re winda kir. Bi vê encamê Amedspor ji rêza duyem ket û şansê xwe yê derketina rasterast xiste metirsiyeke mezin.
Amedspor îro 19ê Nîsanê di yariyeke gelekî krîtîk de li Stadpema "17 Eylul" bû mêvana Bandirmasporê. Yariya ku ji bo her du aliyan giring bû, ji bo Amedsporê bi encameke nexwestî bidawî bû.
Karta sor a Murat Uçar yarî guherand
Xala herî krîtîk a maçê di deqîqeya 36an de qewimî. Lîstikvanê Amedsporê Murat Uçar ji ber mudaxaleyekê karta zer dît. Lê belê, piştî hişyariya pergala VARê, hakemê maçê karta zer kir karta sor. Bi vî awayî Amedspor neçar ma ku zêdetirî 50 xulekan bi 10 lîstikvanan têbikoşe.
Gol di nîveka duyem de hatin
Nîveka yekem a maçê tevî kêmbûna lîstikvanên Amedsporê jî bi (0 – 0) wekhevî bi dawî bû. Lê belê di nîveka duyem de Bandirmasporê zexta xwe zêde kir û di xulekên (59) û (62) de du golên li pey hev tomar kirin. Amedsporê di demên mayî de nekarî bersivê bide van golan û maç bi (2 – 0) bidawî bû.
Amedspor ket rêza sêyem
Bi vê têkçûnê, bîlançoya lîgê ji bo Amedsporê giran bû:
- Amedspor: Li ser 72 pûanan ma û ji rêza duyem ket rêza sêyem.
- Erokspor: Piştî ku ji Keçiorengûcû (1 – 0) bir, pûanên xwe derxistin 73an û kete rêza duyem (rêza derketina rasterast).
- Erzurumspor: Lîderê lîgê bi 79 pûanan cihê xwe di lûtkeyê de parast.
Hesabên Lîga Super aloz bûn
Li gorî pîvanên Federasyona Futbola Tirkiyeyê (TFF), tenê tîmên yekem û duyem rasterast derdikevin Lîga Super. Bi vê windabûnê re, niha tenê 2 yarî li pêşiya Amedsporê mane û divê di her duyan de jî serkeftineke misoger bi dest bixe, da ku cihê xwe biparêze, yan jî dê neçar bimîne ku bi riya "Play-Off"ê şansê xwe biceribîne.