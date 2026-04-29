Nêçîrvan Barzanî serdana Îmaratê dike
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, îro 29ê Nîsanê serdana Ebû Dhabî, paytexta Îmaratê dike.
Li gorî daxuyaniyê, Nêçîrvan Barzanî dê di serdana xwe de ligel Serokê Îmaratê Şêx Mihemed bin Zayid Al Nihiyan, têkilî û hevkariya hevbeş a Îmaratê ya bi Iraq û Herêma Kurdistanê re û pêşhatên dawî yên navçeyê gotûbêj bikin.