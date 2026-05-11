Amerîkayê jêrderyayiyên xwe yên atomî livandin
Navenda Nûçeyan (K24) - Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di pêngaveke kêmwêne û eşkere de yek ji bihêztirîn jêrderyayiyên xwe yên atomî li Tengava Cebeltariqê binecih kir. Ev pêngav piştî wê yekê tê ku Trump pêşniyara Îranê ji bo aştiyê red kir û hişyariyên girêdayî hilweşîna bazara petrolê jî zêde bûne.
Li gorî raporta "Army Recognition"ê, Hêza Deryayî ya Amerîkayê jêrderyayiya atomî ya bi navê "USS Alaska" (USS Alaska SSBN-732) ya ji celebê "Ohio"yê li devera "South Mole"ê li Tengava Cebeltariqê binecih kiriye. Ev derketina eşkere ya jêrderyayiyeke hilgira mûşekên balîstîk wekî peyameke "bersivdana atomî" ji bo Tehranê tê nirxandin.
Ev jêrderya 20 mûşekên balîstîk ên "Trident II D5" hildigire û yek ji sê stûnên sereke yên hêza atomî ya Amerîkayê ye. Binecihkirina wê di vê xala stratejîk de, ku Okyanûsa Atlantîk bi Deryaya Navîn ve girê dide, rêyê dide Amerîkayê ku bi lezatiyeke zêde mûşekên xwe bigihîne Rojhilata Navîn.
Ev livîn di demekê de ye ku Donald Trump pêşniyara nû ya Îranê ji bo bidawîanîna şer red kir û vekirina Tengava Hurmizê wekî "neqebûlkirî" wesif kir.
Di dema binecihkirina jêrderyayiya Amerîkayî de li Cebeltariqê, Hêzên Deryayî yên Brîtanyayê û Hêza Asmanî ya Şahane parastineke tund ji bo wê dabîn kiriye. Ev yek nîşana hevahengiya temam a Waşinton û Londonê ye li hember Îranê.