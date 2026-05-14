Lûtkeya Donald Trump û Shi Jinping li Pekînê dest pê kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Li paytexta Çînê, Pekînê, îro 14ê Gulana 2026an, civîna lûtkeyê ya dîrokî di navbera Serokê Amerîkayê Donald Trump û Serokê Çînê Shi Jinping de dest pê kir. Di civînê de, mijarên wekî şerê Îranê, bazirganiya cîhanî, zîrekiya destkird û kîşeya Taywanê di rojevê de ne.
Shi Jinping: Em ne neyar, divê em bibin hevpar
Serokê Çînê Shi Jinping di destpêka civînê de bal kişand ser guherînên bilez ên li cîhanê û ragihand, têkiliyên navdewletî di qonaxeke aloz de derbas dibin. Shi destnîşan kir ku berjewendiyên hevbeş ên Amerîka û Çînê ji nakokiyên wan mezintir in û got: "Hevkarî sûdê dide her du aliyan, lê rûbirûbûn ziyanê dide her duyan jî. Divê Pekîn û Washington bibin hevpar, ne ku bibin neyar."
Shi herwiha derbarê mijara Taywanê de hişyariyeke tund da û diyar kir ku ev "pirsa herî giring" e di têkiliyên her du welatan de. Herwiha got, eger ev mijar bi awayekî şaş were birêvebirin, dibe ku her du welat ber bi pevçûneke leşkerî ve biçin.
Trump: Paşerojeke me ya geş bi hev re heye
Ji aliyê xwe ve, Serokê Amerîkayê Donald Trump bi şêwazekî geşbîn axivî û diyar kir, têkiliyên her du welatan "ji her demê baştir dibin." Trump pesnê rêbertiya Shi Jinping da û ew wekî "rêberê mezin" binav kir.
Trump bal kişand ser şandeya xwe ya aborî û got: "Ez bi şandeyeke mezin a karsaz û pisporên aboriyê re hatime. Armanca me ew e ku em bazirganî û karê navbera her du welatan hîn bi hêztir bikin. Paşerojeke me ya baş bi hev re heye."
Rojeva Lûtkeyê: Ji Îranê heta Aqilê Destkar
Tê çaverêkirin ku di civînên dualî de, Trump û Shi li ser van xalên serekî rawestin:
- Şerê Îranê: Rawestadina rageşiyê û dîtina rêyeke dîplomatîk.
- Bazirganî: Rêkxistina pênasên gumrikê û parastina aboriya cîhanî.
- Zîrekiya Destkird (AI): Danîna pîvanên navdewletî ji bo teknolojiyên nû.
- Taywan: Dîtina formulên ku pêşî li şerekî gengaz bigirin.
Ev hevdîtin wekî giringtirîn lûtkeya siyasî ya salê tê hejmartin ku bandoreke rasterast li ser aramiya siyasî û aborî ya cîhanê dike.