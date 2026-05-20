Serok Barzanî: Silav li hemû wan qehremanên ku riya Pêşmergetiyê hilbijartine
Navenda Nûçeyan (K24) – Serok Mesûd Barzanî di peyamekê de got, “Silav li hemû wan qehremanên ku riya Pêşmergetiyê hilbijartine û ev erkê pîroz girtine ser milê xwe.”
Serok Mesûd Barzanî îro Çarşemê, 20ê Gulana 2026an, peyamek li ser hesabê xwe yê tora civakî "X" weşand û tê de, silav li diyanê şehîdan û hemû Pêşmergeyên ku niha li ser erkê xwe ne, kir.
Serok Barzanî di peyama xwe de wiha got: "Silav li giyanê pak ê wan Pêşmergeyên ku xwîna wan a sor, bûye hevênê azadî û serbilindiya gelê wan û di wê rêyê de şehîd bûne."
Serok Barzanî derbarê Pêşmergeyên li ser sengeran de got: "Silav li hemû wan qehremanên ku riya Pêşmergetiyê hilbijartine û ev erkê pîroz girtine ser milê xwe; ez çavên wan maç dikim. Pêşmerge şanaziya herî bilind e."
Di 20ê Gulana sala 1962an de, Serok Barzanî di 16 saliya xwe de çekê Pêşmergetiyê xiste milê xwe û beşdarî Şoreşa Îlonê bû.
Serok Barzanî her dem tekezî li ser wê yekê kiriye ku şanaziya wî ya herî mezin, Pêşmergetî ye. Herwiha di dirêjahiya salên borî û di qonaxên herî dijwar de, bi taybetî di dema şerê dijî rêxistina DAIŞê de, ji bo parastina xaka Kurdistanê, mil bi milê Pêşmergeyan li eniyên pêş ên şer de bû.