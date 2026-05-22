Li Wanê 23 hezar Mirîşkên Hêlînî Hatin Belavkirin
Diyarbekir (K24) - Şaredariya Bajarê Mezin a Wanê di çarçoveya projeya “Pêşxistina ajalên koxa” de 23 hezar mirîşkên hêlînî li ser hilberîneran belav kirin.
Bi hevkariya Walîtiya Wanê û Şaredariya Bajarê Mezin di merasîmekê de di çarçoveya projeya “Pêşxistina ajalên koxa” de 23 hezar mirîşkên hêlînî (celebê Yarka) ji hilberîneran re hatin dayîn, ku sedê 85 ê xerciyê ji hêla subvansyonan ve hat dayîn.
Merasîma ku li Garaja Dabînkirina Makîneyan a Şaredariya Bajarê Mezin hat lidarxistin, Waliyê Wanê û Cîgirê Şaredarê Bajarê Mezin Ozan Balcı di merasîmê de axivî û diyar kir ku projeyên ku armanca wan zêdekirina nifûsa ajalên piçûk e, ku yek ji çavkaniyên girîng ên debara herêmê ye, yek bi yek têne bicîhanîn.
Wallî Ozan Balci wiha axivî: “Em bi qasî 23 hezar mirîşkên hêk didin 170 malbatan. Ev bûyer nîşan dide ku em li kêleka cotkar û çandiniyê ne. Ev di heman demê de rêyek e ku em piştgiriyê bidin çandinî û ajalan.
Di çarçoveya çalakiyên me yên bi çandinî û ajalan ve girêdayî de, çêkirina nêzîkî 15 hewzan berdewam dike. Dema ku ev proje biqedin, girîngiya wan hem di hilberîna xwarina ajalan de û hem jî di avdanê de pir girîng e. Ez girîngiyek mezin didim van projeyan. ‘’