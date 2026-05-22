Kongrêsmanekî Amerîkayê: Kurd hevpeymanên me ne û me pêkve DAIŞ şikand
Navenda Nûçeyan (K24) – Endamê Kongirêsa Amerîkayê Don Beyer tekez li ser bihêziya peywendiyên di navbera Waşinton û gelê Kurd de dike û ragihand ku Kurd ji bo parastina ewlehiya neteweyî ya Amerîkayê û dabînkirina aştiyê li cîhanê hevpeymanekî stratejîk û serekî ne.
Kongrêsmanê Amerîkayê Don Beyer îro (Înî, 22ê Gulana 2026ê) di daxuyaniyeke taybet de ji Kurdistan24ê re bal kişand ser dîroka peywendiyên di navbera her du aliyan de û got: "Bi baweriya min, peywendiyên di navbera Amerîka û gelê Kurd de herdem bihêz bûne. Kurd ji bo ewlehiya me ya neteweyî û dabînkirina cîhaneke tije aştî hevpeymanên girîng bûne."
Li ser hevahengiya serbazî ya di navbera Waşinton û hêzên Kurdî de, wî kongrêsmanî ragihand: "Me her du aliyan bi hev re DAIŞ şikand û ez hêvîdar im ku di salên bê de jî em zêdetir karan bi hev re bikin."
Pesndana Rola Revenda Kurdî li Amerîkayê
Di pareke din a axaftina xwe de, Don Beyer pesna rola revenda Kurdî di nav Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê de kir û ragihand: "Em şanaziyê bi wan Kurdan dikin ên ku welatiyên Amerîkayê ne. Ew Kurdên ku tên vê derê daku bibin welatiyên Amerîkayê erf û edet û dîroka xwe ya resen bi xwe re tînin û bo civaka me dibin şanazî."
Hevpeymaniya stratejîk a navbera Amerîka û gelê Kurd di sala 2014an de gihîşt lûtkeya xwe, dema ku di çarçoveya Hevpeymaniya Navdewletî ya Dijî DAIŞê de, Hêzên Pêşmergeyan bûn hevpeymanên herî serekî û fermî yên Waşintonê li ser erdî; ku vê hevahengiyê rê li ber hilweşandina xelafeta xwestekî ya DAIŞê li deverê mîna Kobanê, Mûsil û Baxozê girt.