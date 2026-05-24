Arecî: Ji ber êrîşên li ser Kurdistanê, şandeke bilind diçe Tehranê
Navenda Nûçeyan (K24) – Şêwirmendê Ewlehiya Niştîmanî ya Îraqê Qasim Arecî eşkere kir, ku ji bo lêkolînkirin û nirxandina dosyaya êrîşên li ser Herêma Kurdistanê, di demeke nêzîk de şandeke bilind a ewlehiyê ya federal û Herêma Kurdistanê seredana Tehranê dike.
Şêwirmendê Ewlehiya Niştîmanî ya Îraqê Qasim Arecî îro (Yekşem, 24ê Gulana 2026ê), piştî bidawîbûna civîna xwe ya ligel Serokwezîr Mesrûr Barzanî, di daxuyaniyeke rojnamevanî de ku peyamnêrê Kurdistan24ê jî tê de amade bûbû, tekez li ser xurtiya peywendiyên dîrokî yên di navbera Kurd û Ereban de kir û ragihand: "Parastina tenahî û hêza Herêma Kurdistanê bo seranserî Iraqê bihêzbûn e."
Arecî ron jî kir ku peywendiya di navbera Kurd û Ereban de dîrokî ye û her du alî di dema borî de bi hev re li dijî dîktatoriyê sekinîne; lewma jî îro çêtir ji hev fam dikin. Wî zêde jî kir: "Ev peywendî di berjewendiya gişt welatiyên Iraqê de ye, daku me welatekî yekgirtî hebe û êdî em qurbaniyan nedin; dema ku em hev fêm dikin, hemî arêşe çareser dibin."
Şêwirmendê Ewlehiya Neteweyî ya Iraqê herwisa tekez kir ku hevahengî û karkirina wan û Herêma Kurdistanê bi hev re berdewam e û got: "Tu arêşeyeke kesî di navbera me de nîne. Em Herêmê fêm dikin û ew jî me fêm dikin; ji ber ku eger Herêma Kurdistanê bihêz be, Iraq jî dê bihêz bibe."
Avakirina Lîjneyeke Hevpar a Bilind bo Seredana Tehranê
Li ser dosyaya herî germ a êrîşên bi mûşek û dronan ên li ser Herêma Kurdistanê jî, Qasim Arecî eşkere kir ku wî ev mijar ligel Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî û Serokwezîrê hikûmeta federal re behs kiriye.
Qasim Arecî herwisa ragihand: "Şandeke bilind a ewlehiyê, bo nirxandina vê mijarê bi ronî, dê di demeke nêzîk de seredana Tehranê bike." Amaje jî da ku ew lîjneyeke bilind a ewlehiyê ye û ji kesan van pêk tê: wî bi xwe (Qasim Arecî), Wezîrê Navxwe yê Herêma Kurdistanê Rêber Ehmed, ligel nûnerên pêkhateyên cuda yên Kurd û Ereban; ku di çarçoveya biryarên hikûmeta Sûdanî de bo çareserkirina arêşeyên ewlehiyê kar dikin