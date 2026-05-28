Artêşa Îsraîlê kuştina piledareke xwe li ser sînorê Libnanê ragihand
Navenda Nûçeyan (K24) – Artêşa Îsraîlê kuştina piledareke xwe û birîndarbûna du serbazên din di dema operasyoneke serbazî de li ser sînorê Libnanê ragihand. Hevdem artêşa Îsraîlê êrîşên xwe yên asmanî li ser bajarê Sûrê û çend deverên din ên başûrê wî welatî tundtir kirin.
Artêşa Îsraîlê îro (Sêşem, 26ê Gulana 2026ê) di daxuyaniyekê de eşkere kir ku piledareke wan bi pileya "Reqîb" hatiye kuştin û du serbazên din jî birîndar bûne, ku her sê serbaz girêdayî Lîwaya "Givcatî" ne. Li gorî zanyarên wê artêşê, rewşa saxlemiyê ya yek ji birîndaran nebaş e û yê din jî di asteke navîn de ye.
Ji aliyeke din ve jî, artêşa Îsraîlê ragihand ku wan armanceke asmanî ya gumanbar li asmanê başûrê Libnanê pûç kiriye. Ev rûdan di demekê de ye ku zenga hişyarkirinê li deverên bakurê Îsraîlê hat lêdan, wek amadebaşiyekê ji bo xetera derbazbûna dronan.
Berfirehkirina qada şer û tundkirina êrîşên li ser bajarê Sûrê
Hevdem balafirên şer ên Îsraîlê çend cihên Hizbulahê li bajarê Sûrê yê başûrê Libnanê bombebaran kirin. Medyayên Libnanî jî belav kir ku her wekî bajarê Sûr, bajarokê Hebûşê yê li qezaya Nebetiyeyê jî rasterast ketiye ber êrîşên asmanî yên artêşa Îsraîlê.
Artêşa Îsraîlê operasyonên xwe yên serbazî li Libnanê berfirehtir kirine û deverên derbazbûyî yên başûrê rûbarê Zehraniyê wekî "devera şer" binav kirine. Hevdem hişyariyên nû ji bo çolkirina deverên bajarê Sûrê û derdora wê ji bo welatiyan derxistine, ku ev pêngav wekî amadekariyekê ji bo zêdetir tundkirina êrîş û rûbirûbûnên serbazî yên li devera sînorî tê nirxandin.