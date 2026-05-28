Pêşbînî tê kirin zêdetirî 30 hezar geştyaran seredana Dihokê bikin
Navenda Nûçeyan (K24) – Ligel hatina rojên Cejna Qurbanê, sektora geştyariyê li parêzgeha Dihokê pêşveçûneke berçav tomar dike. Pêşbînî tê kirin ku di rojên cejnê de, zêdetir ji 30 hezar geştyaran, ku piraniya wan ji naverast û başûrê Îraqê ne, berê xwe bidin cihên geştyarî yên vê parêzgehê.
Livîna geştyaran ji bo deverên geştyarî yên Dihokê zêde bûye. Xweşiktiya xwezaya deverê û hênkayiya ava seyrangehên navdar ên mîna "Sûlava Amêdiyê" û "Aşewa"yê, bala geştyaran dikişînin ser xwe.
Maher Qeysî, ku hunermendekî xelkê Bexdayê ye û ev cara yekê ye ku seredana Dihokê dike, got: "Dihok yek ji qeşengtirîn bajaran e û dîtina vê xwezayê ji bo me cihê dilxweşiyeke mezin e. Me biryar daye ku çend rojan li vê derê bimînin daku em tamê ji dîtina hemî deverên geştyarî werbigirin."
Hevdem Mihemmed Cefal jî, ku geştyarekî din ê ji parêzgehên Îraqê ye, bal kişand ser mêvanperweriya xelkê deverê û got: "Aşewa cîhekî pir hênik û cuda ye. Rêz û pêşwaziya germ a xelkê Kurdistan û Dihokê weha kiriye ku em demekî taybet li vê derê derbaz bikin."
Xwediyên bingehên geştyarî jî ji aliyê xwe ve tevahiya amadekariyên xwe ji bo pêşwazîkirina mêvanan qedandine. Metîn Aşewî, ku xwediyê cihekî geştyarî li Aşewayê ye, diyar kir ku xizmetkarî bi baştirîn awa pêşkêşî geştyaran tên kirin.
Cîbicîkirina 50 projeyên nû yên geştyariyê li Dihokê
Li gorî amaran, di kabîneya nehê ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê de, sektora geştyariyê li parêzgeha Dihokê pêngavên mezin avêtine û zêdetir ji 50 projeyên nû yên geştyariyê hatine bicihanîn.
Di vî qonaxê de, parêzgeha Dihokê xwediya nêzîkî 700 bingehên geştyariyê yên cîhêreng û 230 deverên xwezayî yên geştyariyê ye. Vê pêşveçûna berçav jî weha kiriye ku Dihok bibe yek ji cemserên serekî û giring ên geştyariyê li ser asta Îraq û deverê.