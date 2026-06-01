Hikûmeta Iraqê berhema cotyarên Kurd bi bihayekî kêmtir werdigire
Navenda Nûçeyan (K24) – Bi destpêkirina werzê dûrîna genim û radestkirina berhemên çandiniyê bo sîloyan, cotyarên Kurd li parêzgeha Kerkûkê ji ber astengî û cudakariyên hikûmeta federal a Iraqê dilteng in. Cotyar dibêjin, ji ber biryarên siyasî û pirsgirêkên zeviyan, ew her sal bi ziyanên mezin ên darayî re rûbirû dimînin.
Nûnerê Cotyarên Kurd li Kerkûkê Mihemed Îsmaîl îro 1ê Hezîranê ji Kurdistan24ê re ragihand, pirsgirêka wan a sereke bi wan zeviyan ve girêdayî ye ku di çarçoveya "Madeya 140" a destûrê de ne. Hikûmeta Iraqê van zeviyan wekî "li derveyî plana çandiniyê" pênase dike û ji ber vê yekê genimê wan bi bihayekî pir erzan dikire.
Li gorî daxuyaniya nûnerê cotyaran, hikûmeta federal tonek genimê asayî bi 750 hezar dînarî ji cotyaran werdigire, lê ji bo cotyarên Kurd ên li van herêman ev biha 200 heta 250 hezar dînar kêmtir e. Mihemed Îsmaîl bang li wezîr û nûnerên Kurd ên li Bexdayê kir ku di civîna Encûmena Wezîran de vê pirsgirêkê çareser bikin.
Cotyarên nerazî balê dikşînin ser rewşa xerab a bazarê û zêdebûna lêçûnan. Cotyarekî diyar kir ku ew wekî "welatiyên pile du" tên dîtin û got: "Berê me tonek genim bi 15 hezar dînarî vediguhast, niha bûye 50 hezar. Herwiha her rojek ku barhilgir li ber sîloyan disekine, 100 hezar dînar lêçûna wê heye. Ev bar ji bo me pir giran e."
Cotyarekî din jî hişyarî da ku heke rewş bi vî rengî berdewam bike, ew ê neçar bimînin genimê xwe li ser cadeyan birêjin: "Bihayê ku ji bo me hatiye diyarkirin (500 hezar dînar), lêçûna dûrîn û çandiniyê dernaxe. Sîstema elektronîk a sîloyan kêşeya wê heye û dibe ku 20 rojan dora me neyê. Li bendên kontrolê jî rê li ber me tê girtin û kaxezên me yên fermî nayên qebûlkirin."
Yek ji cotyaran rewşa niha bi "Siyaseta Enfalê" şiband û diyar kir, li sîlo û xalên kontrolê zextek mezin li ser wan heye. Her çend beşên çandiniyê yên herêmî hewl didin alîkariyê bikin jî, lê ji ber biryarên ji Bexdayê tên, desthilata wan kêm e.
Cotyarên Kurd ên Kerkûkê daxwaz dikin ku hikûmeta navendî dawî li vê cudakariya aborî û siyasî bîne û berhema wan bi bihayê standard û bêyî astengî wer bigire.