Şandeke Herêma Kurdistanê ji bo dosyaya petrolê diçe Bexdayê
Navenda Nûçeyan (K24) – Şandeke astbilind a Herêma Kurdistanê bi serdaneke fermî diçe Bexdayê. Armanca sereke ya vê serdanê, gotûbêjkirina zêdekirina hinardekirina petrola Kurdistanê bo bendera Ceyhanê ya Tirkiyeyê ye.
Peyamnêrê Kurdistan24ê da zanî, Şandeke fermî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê diçe Bexdayê û dê ligel Serokwezîrê Federal Elî Falih Zeydî, Wezîrê Petrolê û berpirsên Kompanyaya Bazarkirina Petrolê ya Iraqê (SOMO) bicive.
Li gorî zanyariyan, şanda Herêma Kurdistanê ji Wezîrê Samanên Sirûştî yê bi wekalet Kemal Mihemed, Serokê Dîwana Encûmena Wezîran Umêd Sebah û Sekreterê Encûmena Wezîran Amanc Rehîm pêk tê.
Jêderekî ji Wezareta Petrolê ya Iraqê ji Kurdistan24ê re ragihand, di mehên dawî de, ji ber rewşa ewlehiyê ya kêlgehên petrolê, asta hinardekirina petrola Kurdistanê kêm bûye. Ev yek bûye sedema kêmbûna dahata giştî ya welat. Di civînên îro de, dê her du alî kar li ser planekê bikin, da ku asta hinardekirina petrolê bigihînin 500 hezar bermîlên rojane.
Hinardekirina petrola Herêma Kurdistanê bo bendera Ceyhanê di sala 2023an de piştî biryareke dadgeha navdewletî hatibû rawestandin. Piştî hewildanên dirêj, di dawiya sala 2025an de careke din hinardekirinê dest pê kir. Lê belê, di mehên borî de ji ber aloziyên ewlehiyê yên li navçeyê û metirsiyên li ser kêlgehên petrolê, asta berhemanînê dîsa daketibû.