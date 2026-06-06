Li Silêmaniyê pêşangeheke taybet ji bo hunermend Ebas Kemendî hat vekirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Li bajarê Silêmaniyê bi amadebûna hejmareke mezin a hunermend û rewşenbîran, pêşangeheke taybet ji bo hunermendê Kurd ê koçkirî Ebas Kemendî di bin navê "Kîjî Ladê" de hat vekirin.
Li Muzexaneya Cemal Nebez a bajarê Silêmaniyê, îro Şemiyê, 6ê Hezîrana 2026an, deriyên pêşangeha hunermendê hunermend Ebas Kemendî li ber hunerhezan hatin vekirin.
Serokê Komela Hunera Milî ya Kurdistanê Ceza Saz, ji Kurdistan24ê re ragihand, ev pêşangeh ji bo nasandina kûr a jiyan û berhemên hunerî yên Ebas Kemendî hatiye amadekirin. Saz got: "Ev pêşangeh ne tenê nîşandana çend wêne û belgeyan e; ew hewldanek e ji bo vegera li dîroka hunermendekî ku bi dehsalan xizmeta çand û hunera Kurdistanê kiriye."
Di pêşangehê de hejmareke mezin a wêneyên dîrokî, belgeyên kêmwêne, destnivîs, bîranîn û berhemên hunerî yên Kemendî têne nîşandan. Bi rêya van berheman, bîner dikarin qonaxên cuda yên jiyana wî û bandora wî ya li ser tevgera hunerî ya Kurdî ji nêz ve bibînin.
Taybetmendiyeke din a vê pêşangehê ew e ku beşek ji bo nîşandana ferş û şêwekariya Kurdî hatiye veqetandin. Ceza Saz diyar kir ku ev beş bi armanca nîşandana têkiliya hunerê bi nasnameya çandî re hatiye amadekirin û hinek ji van karên hunerî ji aliyê şêwekar Hoşyar Cemal Segerme ve hatine amadekirin.
Armanca sereke ya pêşangehê parastina mîrata Abbas Kemendî ye, ku wek gencîneyekê ji bo nivîskar, lêkolîner û hunermendan tê hejmartin.
Ebas Kemendî kî ye?
Hunermendê navdar Ebas Kemendî di sala 1952an de li bajarê Sineyê yê Rojhilatê Kurdistanê ji dayik bûye. Di 18 saliya xwe de dest bi karê hunerî kiriye. Kamandî ne tenê stranbêj, lê di heman demê de nivîskar, helbestvan, şêwekar û derhênerekî serkeftî bû.
Wî li şûna dubarekirina stranên folklorî, helbestên Kurdî dikirin stran û bi vî rengî şêwazekî nûjen da mûzîka herêmî. Abbas Kamandî di 22ê Gulana 2014an de, di temenê 62 saliyê de ji ber sekinîna dil jiyana xwe ji dest da, lê bi berhemên xwe yên nemir di dilê gelê Kurd de zindî ma.