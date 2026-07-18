5 fîlmên kurdî beşdarî Festîvala Navdewletî ya Dijî Tundûtûjiyê li Îspanyayê dibin
Navenda Nûçeyan (K24) – Bi serpereştî û hevkariya Rêveberiya Sînemayê ya Hewlêrê, pênc fîlmên Kurdî beşdarî xula 12emîn a Festîvala Navdewletî ya Sînemaya Dijî Tundûtûjiyê li Îspanyayê dibin.
Sînemaya Kurdî bi pênc berhemên nû amade ye ku li ser asta navdewletî nûnertiya hunera Kurdistanê bike. Derhêner Cubraîl Ebûbekir ji Kurdistan24ê re ragihand, ev festîvala ku ji sala 2012an ve tê lidarxistin, wekî yek ji girîngtirîn rûdanên sînemayî û mirovî yên cîhanê tê naskirin.
Fîlmên ku nûnertiya Kurdistanê dikin
Ev pênc fîlmên ku dê li Îspanyayê werin nîşandan, di warê mijar û hunerê de xwedî taybetmendiyên cuda ne:
- Fîlmê Pelîkan yê Derhêner Hêriş Evdilwehab Hacî
- Fîlmê Peyjeyek bo Asîman yê Derhêner Evdilxaliq Cewdet
- FîlmêDeryaya Omîdê yê Derhêner Cubraîl Ebûbekir
- FîlmêHenara Parçebûyî yê Derhêner Cubraîl Ebûbekir
- Fîlmê Çiyayê Bêdeng yê Derhêner Samî Kake
Peyama Sînemaya Kurdî: Aştî û Mafên Mirovan
Derhêner Cubraîl Ebûbekir destnîşan kir, ev festîval her sal balê dikişîne ser mijarên wekî aştî, parastina mafên mirovan, dadperweriya civakî û çanda diyalogê.
Ebûbekir got: "Beşdarbûna van pênc fîlman ne tenê serkeftineke kesane ye, nîşaneya pêşkeftina sînemaya Kurdî ye di van salên dawî de. Armanca me ew e ku em çîrokên mirovî, azar, hêvî û xewnên civaka Kurdistanê bi zimanekî hunerî bigihînin temaşevan û rexnegirên cîhanê."
Xula 12emîn a Festîvala Navdewletî ya Sînemaya Dijî Tundûtûjiyê biryar e di 2ê Cotmeha 2026an de li Îspanyayê dest pê bike û dê 9 rojan berdewam bike.